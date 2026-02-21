Україна уразила російський завод з виробництва "Іскандерів" та "Орєшніка" — відео

Протягом ночі 20-21 лютого у різних регіонах Росії гриміла потужна “бавовна”. Згідно з останніми даними, під удар Сил оборони України потрапив "Воткінський завод" в Удмуртії, де виробляють ракети.

“Бавовна” в Росії 20-21 лютого — останні подробиці

Ще ввечері 20 лютого у мережі почали ширитися відео атаки на "Воткінський завод", що знаходиться в російській Удмуртії.

За словами місцевих мешканців, постраждали цехи №22 і №36.

З заявою з цього приводу одразу виступив губернатор Удмуртії — він одразу підтвердив факт удару "по одному з об'єктів" в регіоні.

Що важливо розуміти, на "Воткінському заводі" росіяни виробляють ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" і "Ореєшник".

Стратегічне оборонне підприємство РФ перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України.

Варто звернути увагу на те, що відстань від Воткінська до кордону з Україною становить майже півтори тисячі кілометрів.

Деякі російські опозиційні ЗМІ стверджують, що вказаний завод атакували українські крилаті ракети "Фламінго", однак жодних підтверджень цьому поки немає.

На тлі останніх подій у "Росавіації" оголосили про призупинення роботи кількох російських аеропортів, у тому числі, у столиці Удмуртії Іжевську.

У Самарській області ЗСУ завдали удару “по двох промислових майданчиках”, заявив губернатор регіону.