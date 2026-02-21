Україна уразила російський завод з виробництва "Іскандерів" та "Орєшніка" — відео

Протягом ночі 20-21 лютого у різних регіонах Росії гриміла потужна “бавовна”. Згідно з останніми даними, під удар Сил оборони України потрапив "Воткінський завод" в Удмуртії, де виробляють ракети.
Головні тези:
- Міноборони РФ запевняє, що їхня ППО знешкодила 77 українських дронів.
- Під удар також міг потрапити Нафтогірський газопереробний завод.
“Бавовна” в Росії 20-21 лютого — останні подробиці
Ще ввечері 20 лютого у мережі почали ширитися відео атаки на "Воткінський завод", що знаходиться в російській Удмуртії.
За словами місцевих мешканців, постраждали цехи №22 і №36.
З заявою з цього приводу одразу виступив губернатор Удмуртії — він одразу підтвердив факт удару "по одному з об'єктів" в регіоні.
Що важливо розуміти, на "Воткінському заводі" росіяни виробляють ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" і "Ореєшник".
Стратегічне оборонне підприємство РФ перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України.
Варто звернути увагу на те, що відстань від Воткінська до кордону з Україною становить майже півтори тисячі кілометрів.
Деякі російські опозиційні ЗМІ стверджують, що вказаний завод атакували українські крилаті ракети "Фламінго", однак жодних підтверджень цьому поки немає.
На тлі останніх подій у "Росавіації" оголосили про призупинення роботи кількох російських аеропортів, у тому числі, у столиці Удмуртії Іжевську.
У Самарській області ЗСУ завдали удару “по двох промислових майданчиках”, заявив губернатор регіону.
Українські канали пишуть, що атаковано Нафтогірський газопереробний завод.
