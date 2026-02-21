Україна уразила російський завод з виробництва "Іскандерів" та "Орєшніка" — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Україна уразила російський завод з виробництва "Іскандерів" та "Орєшніка" — відео

“Бавовна” в Росії 20-21 лютого - останні подробиці
Read in English
Джерело:  online.ua

Протягом ночі 20-21 лютого у різних регіонах Росії гриміла потужна “бавовна”. Згідно з останніми даними, під удар Сил оборони України потрапив "Воткінський завод" в Удмуртії, де виробляють ракети.

Головні тези:

  • Міноборони РФ запевняє, що їхня ППО знешкодила 77 українських дронів.
  • Під удар також міг потрапити Нафтогірський газопереробний завод.

“Бавовна” в Росії 20-21 лютого — останні подробиці

Ще ввечері 20 лютого у мережі почали ширитися відео атаки на "Воткінський завод", що знаходиться в російській Удмуртії.

За словами місцевих мешканців, постраждали цехи №22 і №36.

З заявою з цього приводу одразу виступив губернатор Удмуртії — він одразу підтвердив факт удару "по одному з об'єктів" в регіоні.

Що важливо розуміти, на "Воткінському заводі" росіяни виробляють ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" і "Ореєшник".

Стратегічне оборонне підприємство РФ перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України.

Варто звернути увагу на те, що відстань від Воткінська до кордону з Україною становить майже півтори тисячі кілометрів.

Деякі російські опозиційні ЗМІ стверджують, що вказаний завод атакували українські крилаті ракети "Фламінго", однак жодних підтверджень цьому поки немає.

На тлі останніх подій у "Росавіації" оголосили про призупинення роботи кількох російських аеропортів, у тому числі, у столиці Удмуртії Іжевську.

У Самарській області ЗСУ завдали удару “по двох промислових майданчиках”, заявив губернатор регіону.

Українські канали пишуть, що атаковано Нафтогірський газопереробний завод.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція готова продати Україні винищувачі Gripen
Gripen
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ знайшла "альтернативу" Starlink, але стало ще гірше — відео
ГУР
Солдати РФ страждають через термінали “Газпром”
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни звільнили 300 км² на південному напрямку
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?