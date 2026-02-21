Український нафтопровід "Одеса-Броди" може замінити російську "Дружбу"

Україна пропонує Євросоюзу використовувати для транзиту нафти в Угорщину та Словаччину свій нафтопровід "Одеса-Броди" замість пошкодженого російською атакою нафтопроводу "Дружба".
Головні тези:
- Угорщина заблокувала надання кредиту у 90 млрд євро для України від Євросоюзу.
- Вона збирається блокувати його доти, доки Київ не відновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід "Дружба".
Україна пропонує альтернативу “Дружбі”
Наразі продовджуєть ремонт нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російсьокої атаки.
Однак, враховуючи те, що ворожий повітряний терор не вщухає, цей процес може тривати доволі довго.
Саме тому Україна пропонує ЄС отримувати нафту через нафтопровід "Одеса-Броди".
На цьому тлі офіційний Київ пропонує Брюсселю розглянути сценраій транспортування нафти з використанням існуючої нафтотранспортної інфраструктури України.
Як офіційний Брюссель відреагував на цю пропозицію — поки невідомо.
