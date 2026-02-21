Український нафтопровід "Одеса-Броди" може замінити російську "Дружбу"
Український нафтопровід "Одеса-Броди" може замінити російську "Дружбу"

Україна пропонує альтернативу “Дружбі”

Україна пропонує Євросоюзу використовувати для транзиту нафти в Угорщину та Словаччину свій нафтопровід "Одеса-Броди" замість пошкодженого російською атакою нафтопроводу "Дружба".

Головні тези:

  • Угорщина заблокувала надання кредиту у 90 млрд євро для України від Євросоюзу.
  • Вона збирається блокувати його доти, доки Київ не відновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід "Дружба".

Наразі продовджуєть ремонт нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російсьокої атаки.

Однак, враховуючи те, що ворожий повітряний терор не вщухає, цей процес може тривати доволі довго.

Саме тому Україна пропонує ЄС отримувати нафту через нафтопровід "Одеса-Броди".

Внаслідок цілеспрямованих атак, здійснених державою-агресором 27 січня 2026 року, було завдано значних збитків елементам нафтотранспортної системи України, включаючи технологічне та допоміжне обладнання нафтопроводу "Дружба", — йдеться в листі України до Єврокомісії.

На цьому тлі офіційний Київ пропонує Брюсселю розглянути сценраій транспортування нафти з використанням існуючої нафтотранспортної інфраструктури України.

Зокрема, така логістика могла б бути організована або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з подальшою перевалкою в морських портах і транспортуванням нафтопроводом "Одеса-Броди" далі до держав-членів Європейського Союзу, — запропонувала Україна ЄС.

Як офіційний Брюссель відреагував на цю пропозицію — поки невідомо.

