ЗСУ ліквідували ще 1010 російських окупантів та ворожий гелікоптер

Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували сім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, три пункти управління та склад боєприпасів російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1459 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 20 лютого на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 21 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 258 890 (+1 010) осіб
танків — 11 685 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 063 (+3) од.
артилерійських систем — 37 429 (+42) од.
РСЗВ — 1 651 (+2) од.
засоби ППО — 1 303 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 348 (+1) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 140 408 (+1 527) од.
крилаті ракети — 4 314 (+0) од.
кораблі / катери — 29 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 79 295 (+183) од.
спеціальна техніка — 4 073 (+0) од.
Крім цього, залучив для ураження 7846 дронів-камікадзе та здійснив 2967 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 69 — з реактивних систем залпового вогню.
