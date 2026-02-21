ЗСУ ліквідували ще 1010 російських окупантів та ворожий гелікоптер
ЗСУ ліквідували ще 1010 російських окупантів та ворожий гелікоптер

Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували сім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, три пункти управління та склад боєприпасів російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1459 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 20 лютого на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 21 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 258 890 (+1 010) осіб

  • танків — 11 685 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 063 (+3) од.

  • артилерійських систем — 37 429 (+42) од.

  • РСЗВ — 1 651 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 303 (+0) од.

  • літаків  — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 348 (+1) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 140 408 (+1 527) од.

  • крилаті ракети — 4 314 (+0) од.

  • кораблі / катери — 29 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 79 295 (+183) од.

  • спеціальна техніка — 4 073 (+0) од.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 89 авіаційних ударів, скинувши 229 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучив для ураження 7846 дронів-камікадзе та здійснив 2967 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 69 — з реактивних систем залпового вогню.

