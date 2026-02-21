ВСУ ликвидировали еще 1010 российских окупантов и вражеский вертолет

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, три пункта управления и состав боеприпасов российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 21 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 258 890 (+1 010) человек

танков — 11 685 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 24 063 (+3) ед.

артиллерийских систем — 37 429 (+42) ед.

РСЗО — 1 651 (+2) ед.

средства ПВО — 1303 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 348 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 140 408 (+1 527) ед.

крылатые ракеты — 4 314 (+0) ед.

корабли/катера — 29 (+0) ед.

подлодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 79 295 (+183) ед.

специальная техника — 4073 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 89 авиационных ударов, сбросив 229 управляемых авиационных бомб. Поделиться

Кроме этого, привлек для поражения 7846 дронов-камикадзе и произвел 2967 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 69 из реактивных систем залпового огня.