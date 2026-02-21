Украинский нефтепровод "Одесса-Броды" может заменить российскую "Дружбу"

Украина предлагает Евросоюзу использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию свой нефтепровод "Одесса-Броды" вместо поврежденного российской атакой нефтепровода "Дружба".
Главные тезисы
- Венгрия заблокировала предоставление кредита в 90 млрд евро для Украины от Евросоюза.
- Она собирается блокировать его, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба".
Украина предлагает альтернативу "Дружбе"
Продолжается ремонт нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российской атаки.
Однако, учитывая, что вражеский воздушный террор не утихает, этот процесс может длиться довольно долго.
Именно поэтому Украина предлагает ЕС получать нефть через нефтепровод “Одесса-Броды”.
На этом фоне официальный Киев предлагает Брюсселю рассмотреть сценарий транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины.
Как официальный Брюссель отреагировал на это предложение — пока неизвестно.
