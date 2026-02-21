Украинский нефтепровод "Одесса-Броды" может заменить российскую "Дружбу"
Read in English
Читати українською

Украина предлагает Евросоюзу использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию свой нефтепровод "Одесса-Броды" вместо поврежденного российской атакой нефтепровода "Дружба".

Главные тезисы

  • Венгрия заблокировала предоставление кредита в 90 млрд евро для Украины от Евросоюза.
  • Она собирается блокировать его, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба".

Продолжается ремонт нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российской атаки.

Однако, учитывая, что вражеский воздушный террор не утихает, этот процесс может длиться довольно долго.

Именно поэтому Украина предлагает ЕС получать нефть через нефтепровод “Одесса-Броды”.

В результате целенаправленных атак, совершенных государством-агрессором 27 января 2026 года, был нанесен значительный ущерб элементам нефтетранспортной системы Украины, включая технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода "Дружба", — сказано в письме Украины к Еврокомиссии.

На этом фоне официальный Киев предлагает Брюсселю рассмотреть сценарий транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины.

В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтетранспортную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" дальше в государства-члены Европейского Союза, — предложила Украина ЕС.

Как официальный Брюссель отреагировал на это предложение — пока неизвестно.

