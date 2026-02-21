Мадяр показал уничтожение российской РСЗО Торнадо-С — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди отчитывается о новом достижении своих воинов. В этот раз под удар "птиц" СБС попала российская РСЗО Торнадо-С (Смерч).

ССС уничтожили еще одну российскую РСЗО

По словам Мадяра, успешное поражение новой вражеской цели произошло 21 февраля.

Это произошло на временно оккупированной территории Запорожской области.

Что важно понимать, в момент мощной украинской атаки российская РСЗО находилась на огневой позиции.

Самая гадкая и мощная и приблуда в линейке червячьих реактивных систем залпового огня-Град (122 мм)-Ураган (220 мм) -Смерч (300 мм). Роберт "Мадяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

Мадяр обратил внимание на то, что эти российские Торнадо регулярно терроризируют Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Никополь и другие мирные города Украины.

Стоит обратить внимание на то, что Торнадо С (С-Смерч) — модернизированная, высокоточная система, с дальностью огня до 120 км. Использует высокоточные реактивные снаряды широкой линейки.

По словам Мадяра, новую успешную операцию реализовали Птицы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем при координации КЦ middle strike СБС.