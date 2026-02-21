Мадяр показал уничтожение российской РСЗО Торнадо-С — видео
Украина
Мадяр показал уничтожение российской РСЗО Торнадо-С — видео

Силы беспилотных систем
ССС уничтожили еще одну российскую РСЗО
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди отчитывается о новом достижении своих воинов. В этот раз под удар "птиц" СБС попала российская РСЗО Торнадо-С (Смерч).

  • Торнадо С (С-«Смерч») – модернизированная, высокоточная система, с дальностью огня до 120 км.
  • Россияне используют ее для террора многих украинских городов.

ССС уничтожили еще одну российскую РСЗО

По словам Мадяра, успешное поражение новой вражеской цели произошло 21 февраля.

Это произошло на временно оккупированной территории Запорожской области.

Что важно понимать, в момент мощной украинской атаки российская РСЗО находилась на огневой позиции.

Самая гадкая и мощная и приблуда в линейке червячьих реактивных систем залпового огня-Град (122 мм)-Ураган (220 мм) -Смерч (300 мм).

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Мадяр обратил внимание на то, что эти российские Торнадо регулярно терроризируют Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Никополь и другие мирные города Украины.

Стоит обратить внимание на то, что Торнадо С (С-Смерч) — модернизированная, высокоточная система, с дальностью огня до 120 км. Использует высокоточные реактивные снаряды широкой линейки.

По словам Мадяра, новую успешную операцию реализовали Птицы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем при координации КЦ middle strike СБС.

