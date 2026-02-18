Путін планує воювати з Україною ще 2 роки — інсайдери
Путін планує воювати з Україною ще 2 роки — інсайдери

Путін не збирається зупиняти війну
Джерело:  The New York Times

Західні розвідки мають у своєму розпорядженні інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін наразі налаштований вести війну проти України ще щонайменше 2 роки. Саме за цей період часу він розраховує захопити всю Донецьку область.

Головні тези:

  • Путін навіть не розглядає сценарій, у якому його армія може зазнати поразки.
  • Економічні проблеми він також вперто ігнорує.

Путін не збирається зупиняти війну

Однією з головних проблем є те, що глава Кремля досі переконаний в тому, що його армія перемагає українську.

Путін ігнорує усі проблеми, з якими стикаються російські війська на фронті, задля досягнення головної мети.

Він переконаний, що навіть якщо знадобиться від 18 місяців до двох років, щоб встановити повний контроль над Донбасом, кожен день боїв і кожна ніч, коли російські ракети та безпілотники падають на енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, забезпечують йому більше переваг, — розповідають журналісти з посиланням на західних розвідників.

Путін не хоче визнавати той факт, що економіка Росії наблизилася до краху, який може мати фатальні наслідки для всієї країни-агресорки.

Попри це, іноземні аналітики припускають, що диктатор все ще може зробити розворот на 180 градусів та врятувати РФ від тотального колапсу.

Наразі це малоймовірно, але такий шанс все-таки є.

Путін все ще може укласти угоду про припинення бойових дій в Україні, особливо якщо він забезпечить далекосяжне зближення зі Сполученими Штатами та виведення українських військ з решти Донбасу.

