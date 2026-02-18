Путін планує воювати з Україною ще 2 роки — інсайдери

Західні розвідки мають у своєму розпорядженні інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін наразі налаштований вести війну проти України ще щонайменше 2 роки. Саме за цей період часу він розраховує захопити всю Донецьку область.
Головні тези:
- Путін навіть не розглядає сценарій, у якому його армія може зазнати поразки.
- Економічні проблеми він також вперто ігнорує.
Путін не збирається зупиняти війну
Однією з головних проблем є те, що глава Кремля досі переконаний в тому, що його армія перемагає українську.
Путін ігнорує усі проблеми, з якими стикаються російські війська на фронті, задля досягнення головної мети.
Путін не хоче визнавати той факт, що економіка Росії наблизилася до краху, який може мати фатальні наслідки для всієї країни-агресорки.
Попри це, іноземні аналітики припускають, що диктатор все ще може зробити розворот на 180 градусів та врятувати РФ від тотального колапсу.
Наразі це малоймовірно, але такий шанс все-таки є.
