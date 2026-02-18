Путин планирует воевать с Украиной еще 2 года — инсайдеры

Западные разведки располагают информацией о том, что российский диктатор Владимир Путин сейчас настроен вести войну против Украины еще не менее 2 лет. Именно за это время он рассчитывает захватить всю Донецкую область.
Главные тезисы
- Путин даже не рассматривает сценарий, в котором его армия может потерпеть поражение.
- Экономические проблемы он тоже упорно игнорирует.
Путин не собирается останавливать войну
Одна из главных проблем заключается в том, что глава Кремля до сих пор убежден в том, что его армия побеждает украинскую.
Путин игнорирует все проблемы, с которыми сталкиваются российские войска на фронте для достижения главной цели.
Путин не хочет признавать тот факт, что экономика России приблизилась к краху, который может иметь роковые последствия для всей страны-агрессорки.
Несмотря на это, иностранные аналитики предполагают, что диктатор все еще может совершить разворот на 180 градусов и спасти РФ от тотального коллапса.
Сейчас это маловероятно, но такой шанс все-таки есть.
