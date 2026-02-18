Путин планирует воевать с Украиной еще 2 года — инсайдеры
Путин планирует воевать с Украиной еще 2 года — инсайдеры

Путин не собирается останавливать войну
Источник:  The New York Times

Западные разведки располагают информацией о том, что российский диктатор Владимир Путин сейчас настроен вести войну против Украины еще не менее 2 лет. Именно за это время он рассчитывает захватить всю Донецкую область.

Главные тезисы

  • Путин даже не рассматривает сценарий, в котором его армия может потерпеть поражение.
  • Экономические проблемы он тоже упорно игнорирует.

Путин не собирается останавливать войну

Одна из главных проблем заключается в том, что глава Кремля до сих пор убежден в том, что его армия побеждает украинскую.

Путин игнорирует все проблемы, с которыми сталкиваются российские войска на фронте для достижения главной цели.

Он убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом, каждый день боев и каждую ночь, когда российские ракеты и беспилотники падают на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают ему больше преимуществ, — рассказывают журналисты со ссылкой на западных разведчиков.

Путин не хочет признавать тот факт, что экономика России приблизилась к краху, который может иметь роковые последствия для всей страны-агрессорки.

Несмотря на это, иностранные аналитики предполагают, что диктатор все еще может совершить разворот на 180 градусов и спасти РФ от тотального коллапса.

Сейчас это маловероятно, но такой шанс все-таки есть.

Путин все еще может заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине, особенно если он обеспечит дальновидное сближение с Соединенными Штатами и вывод украинских войск из Донбасса.

