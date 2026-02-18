Путин планирует воевать с Украиной еще 2 года — инсайдеры

Западные разведки располагают информацией о том, что российский диктатор Владимир Путин сейчас настроен вести войну против Украины еще не менее 2 лет. Именно за это время он рассчитывает захватить всю Донецкую область.

Путин не собирается останавливать войну

Одна из главных проблем заключается в том, что глава Кремля до сих пор убежден в том, что его армия побеждает украинскую.

Путин игнорирует все проблемы, с которыми сталкиваются российские войска на фронте для достижения главной цели.

Он убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом, каждый день боев и каждую ночь, когда российские ракеты и беспилотники падают на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают ему больше преимуществ, — рассказывают журналисты со ссылкой на западных разведчиков. Поделиться

Путин не хочет признавать тот факт, что экономика России приблизилась к краху, который может иметь роковые последствия для всей страны-агрессорки.

Несмотря на это, иностранные аналитики предполагают, что диктатор все еще может совершить разворот на 180 градусов и спасти РФ от тотального коллапса.

Сейчас это маловероятно, но такой шанс все-таки есть.