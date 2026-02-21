Фицо выдвинул Зеленскому ультиматум по поставкам электроэнергии

Глава словацкого правительства Роберт Фицо пригрозил, что уже 23 февраля заблокирует импорт электроэнергии в Украину, если Владимир Зеленский не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию по нефтегроводу "Дружба".

Фицо начал публично угрожать Украине

Приспешник российского диктатора Путина утверждает, что 23 февраля он прикажет словацким компаниям приостановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если она до этого дня не возобновит транзит российской нефти в Словакию, поступающую через поврежденный трубопровод "Дружба".

Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефти приблизит Украину к ЕС, он жестоко ошибается. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Согласно последним данным, импорт словацкой электроэнергии в Украину в течение текущего месяца составил около 18%.

Что важно понимать, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину остановилась с 27 января — это произошло на фоне мощных атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Официальные Будапешт и Братислава даже объявили чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли.

В произошедшем они обвиняют Украину, а не Россию, которая и повредила нефтепровод.

Словакия и Венгрия уже заблокировали экспорт дизельного горючего в Украину.