Фицо выдвинул Зеленскому ультиматум по поставкам электроэнергии

Глава словацкого правительства Роберт Фицо пригрозил, что уже 23 февраля заблокирует импорт электроэнергии в Украину, если Владимир Зеленский не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию по нефтегроводу "Дружба".
Главные тезисы
- Словакия и Венгрия уже заблокировали экспорт дизельного горючего в Украину.
- Однако вскоре ситуация может существенно ухудшиться из-за нового ультиматума Фицо.
Фицо начал публично угрожать Украине
Приспешник российского диктатора Путина утверждает, что 23 февраля он прикажет словацким компаниям приостановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если она до этого дня не возобновит транзит российской нефти в Словакию, поступающую через поврежденный трубопровод "Дружба".
Согласно последним данным, импорт словацкой электроэнергии в Украину в течение текущего месяца составил около 18%.
Что важно понимать, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину остановилась с 27 января — это произошло на фоне мощных атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Официальные Будапешт и Братислава даже объявили чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли.
В произошедшем они обвиняют Украину, а не Россию, которая и повредила нефтепровод.
Словакия и Венгрия уже заблокировали экспорт дизельного горючего в Украину.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-