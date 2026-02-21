Фицо выдвинул Зеленскому ультиматум по поставкам электроэнергии
Фицо выдвинул Зеленскому ультиматум по поставкам электроэнергии

Источник:  online.ua

Глава словацкого правительства Роберт Фицо пригрозил, что уже 23 февраля заблокирует импорт электроэнергии в Украину, если Владимир Зеленский не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию по нефтегроводу "Дружба".

Главные тезисы

  • Словакия и Венгрия уже заблокировали экспорт дизельного горючего в Украину.
  • Однако вскоре ситуация может существенно ухудшиться из-за нового ультиматума Фицо.

Приспешник российского диктатора Путина утверждает, что 23 февраля он прикажет словацким компаниям приостановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если она до этого дня не возобновит транзит российской нефти в Словакию, поступающую через поврежденный трубопровод "Дружба".

Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефти приблизит Украину к ЕС, он жестоко ошибается.

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Согласно последним данным, импорт словацкой электроэнергии в Украину в течение текущего месяца составил около 18%.

Что важно понимать, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину остановилась с 27 января — это произошло на фоне мощных атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Официальные Будапешт и Братислава даже объявили чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли.

В произошедшем они обвиняют Украину, а не Россию, которая и повредила нефтепровод.

Словакия и Венгрия уже заблокировали экспорт дизельного горючего в Украину.

