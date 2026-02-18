Фіцо погрожує припинити експорт електроенергії та дизеля до України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Фіцо погрожує припинити експорт електроенергії та дизеля до України

Фіцо
Джерело:  Aktuality

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити експорт дизельного палива в Україну через зупинку роботи нафтопроводу "Дружба". Також він погрожує “перекрити” постачання електроенергії Україні.

Головні тези:

  • Фіцо погрожує припинити експорт дизельного палива та електроенергії до України через зупинку нафтопроводу “Дружба”.
  • Уряд Словаччини вивільняє запаси нафти для внутрішнього використання через зупинку російських постачань.

Через російську нафту. Фіцо погрожує Україні

Уряд Словаччини також ухвалив рішення вивільнити запаси нафти у розмірі 250 тисяч тонн після того, як постачання через "Дружбу" зупинилися внаслідок російських атак.

За словами Фіцо, на такий крок уряд йде для того, щоб зекономити запаси нафтопродуктів для внутрішнього використання.

Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку.

Він запевнив, що у Словаччині немає загрози дефіциту пального чи інших нафтопродуктів. Натомість вивільнення нафти з державного резерву допоможе компанії Slovnaft перебути період до надходження нафти з Хорватії.

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Словаччина та Угорщина звинувачують у зупинці транспортування нафти Україну.

Тим часом Словаччина оголосила режим надзвичайної ситуації у нафтовій галузі через відсутність постачання нафти.

Також Фіцо погрожує припинити постачання електроенергії України через зупинку нафтопроводу "Дружба". Але причина насправді не в цьому.

Якщо Зеленському здається, що це не має ніякої цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо прийняти рішення і відмовитися від співпраці в галузі постачання електроенергії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо безапеляційно відмовився надавати будь-яку військову допомогу Україні
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Лише досконало вміють ненавидіти росіян". Фіцо цинічно розкритикував ЄС
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо цинічно звинуватив Україну в шантажі Угорщини
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?