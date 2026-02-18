Фіцо погрожує припинити експорт електроенергії та дизеля до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити експорт дизельного палива в Україну через зупинку роботи нафтопроводу "Дружба". Також він погрожує “перекрити” постачання електроенергії Україні.

Через російську нафту. Фіцо погрожує Україні

Уряд Словаччини також ухвалив рішення вивільнити запаси нафти у розмірі 250 тисяч тонн після того, як постачання через "Дружбу" зупинилися внаслідок російських атак.

За словами Фіцо, на такий крок уряд йде для того, щоб зекономити запаси нафтопродуктів для внутрішнього використання.

Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку. Поширити

Він запевнив, що у Словаччині немає загрози дефіциту пального чи інших нафтопродуктів. Натомість вивільнення нафти з державного резерву допоможе компанії Slovnaft перебути період до надходження нафти з Хорватії.

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Словаччина та Угорщина звинувачують у зупинці транспортування нафти Україну.

Тим часом Словаччина оголосила режим надзвичайної ситуації у нафтовій галузі через відсутність постачання нафти.

Також Фіцо погрожує припинити постачання електроенергії України через зупинку нафтопроводу "Дружба". Але причина насправді не в цьому.