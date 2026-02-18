Фіцо погрожує припинити експорт електроенергії та дизеля до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити експорт дизельного палива в Україну через зупинку роботи нафтопроводу "Дружба". Також він погрожує “перекрити” постачання електроенергії Україні.
Головні тези:
- Фіцо погрожує припинити експорт дизельного палива та електроенергії до України через зупинку нафтопроводу “Дружба”.
- Уряд Словаччини вивільняє запаси нафти для внутрішнього використання через зупинку російських постачань.
Через російську нафту. Фіцо погрожує Україні
Уряд Словаччини також ухвалив рішення вивільнити запаси нафти у розмірі 250 тисяч тонн після того, як постачання через "Дружбу" зупинилися внаслідок російських атак.
За словами Фіцо, на такий крок уряд йде для того, щоб зекономити запаси нафтопродуктів для внутрішнього використання.
Він запевнив, що у Словаччині немає загрози дефіциту пального чи інших нафтопродуктів. Натомість вивільнення нафти з державного резерву допоможе компанії Slovnaft перебути період до надходження нафти з Хорватії.
Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Словаччина та Угорщина звинувачують у зупинці транспортування нафти Україну.
Тим часом Словаччина оголосила режим надзвичайної ситуації у нафтовій галузі через відсутність постачання нафти.
Також Фіцо погрожує припинити постачання електроенергії України через зупинку нафтопроводу "Дружба". Але причина насправді не в цьому.
Якщо Зеленському здається, що це не має ніякої цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо прийняти рішення і відмовитися від співпраці в галузі постачання електроенергії.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-