Фицо угрожает прекратить экспорт электроэнергии и дизеля в Украину
Категория
Экономика
Дата публикации

Фицо угрожает прекратить экспорт электроэнергии и дизеля в Украину

Фицо
Read in English
Читати українською
Источник:  Aktuality

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился прекратить экспорт дизельного топлива в Украину из-за остановки работы нефтепровода "Дружба". Также он угрожает "перекрыть" поставки электроэнергии Украине.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо распорядился прекратить экспорт дизельного топлива в Украину из-за остановки работы нефтепровода “Дружба”.
  • Правительство Словакии освободило запасы нефти для внутреннего использования из-за проблем с поставками российской нефти.

Из-за российской нефти. Фицо угрожает Украине

Правительство Словакии также приняло решение освободить запасы нефти в размере 250 тысяч тонн после того, как поставки через "Дружбу" остановились в результате российских атак.

По словам Фицо, на такой шаг правительство идет для того, чтобы сэкономить запасы нефтепродуктов для внутреннего использования.

Slovnaft прекращает экспорт дизельного топлива в Украину и любой другой экспорт, и все, что теперь будет перерабатывать дома, в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка.

Он заверил, что в Словакии нет угрозы дефициту горючего или других нефтепродуктов. Высвобождение нефти из государственного резерва поможет компании Slovnaft перебыть период до поступления нефти из Хорватии.

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Словакия и Венгрия обвиняют в остановке транспортировки нефти по Украине.

Между тем, Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

Также Фицо грозится прекратить поставки электроэнергии Украины из-за остановки нефтепровода "Дружба". Но причина действительно не в этом.

Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставки электроэнергии.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо безапелляционно отказался оказывать какую-либо военную помощь Украине
Фицо
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Лишь в совершенстве умеют ненавидеть россиян". Фицо цинично раскритиковал ЕС
Фицо
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо цинично обвинил Украину в шантаже Венгрии
Фицо набросился на Украину с новыми обвинениями

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?