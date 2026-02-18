Фицо угрожает прекратить экспорт электроэнергии и дизеля в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился прекратить экспорт дизельного топлива в Украину из-за остановки работы нефтепровода "Дружба". Также он угрожает "перекрыть" поставки электроэнергии Украине.

Из-за российской нефти. Фицо угрожает Украине

Правительство Словакии также приняло решение освободить запасы нефти в размере 250 тысяч тонн после того, как поставки через "Дружбу" остановились в результате российских атак.

По словам Фицо, на такой шаг правительство идет для того, чтобы сэкономить запасы нефтепродуктов для внутреннего использования.

Slovnaft прекращает экспорт дизельного топлива в Украину и любой другой экспорт, и все, что теперь будет перерабатывать дома, в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка.

Он заверил, что в Словакии нет угрозы дефициту горючего или других нефтепродуктов. Высвобождение нефти из государственного резерва поможет компании Slovnaft перебыть период до поступления нефти из Хорватии.

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Словакия и Венгрия обвиняют в остановке транспортировки нефти по Украине.

Между тем, Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

Также Фицо грозится прекратить поставки электроэнергии Украины из-за остановки нефтепровода "Дружба". Но причина действительно не в этом.