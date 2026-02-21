"Ультиматумы отправляйте в Кремль!". МИД Украины жестко отреагировал на упреки Орбана и Фицо
Категория
Украина
Дата публикации

"Ультиматумы отправляйте в Кремль!". МИД Украины жестко отреагировал на упреки Орбана и Фицо

МИД Украины
МЗС
Читати українською

Сегодня Венгрия и Словакия пригрозили остановить поставки электроэнергии Украине, если не будут возобновлены поставки нефти. Киев, в свою очередь, отверг и осудил эти ультиматумы и шантаж, призвав выставлять условия Кремля.

Главные тезисы

  • Украина отвергла ультиматумы Венгрии и Словакии по энергоснабжению, призвав выставлять условия Кремлю.
  • Действия Будапешта и Братиславы в условиях массированных ударов России по энергетике Украины признаны провокационными и безответственными.

Украина жестко отреагировала на ультиматумы Орбана и Фицо

В МИД подчеркнули, что такие действия со стороны руководства правительств Венгрии и Словакии в ситуации массированных ударов РФ по энергетике Украины в морозы являются провокационными, безответственными, и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона.

Таким образом, Будапешт и Братислава не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, осуществляющим энергоснабжение на коммерческой основе.

В министерстве отметили, что Украина находится на постоянном контакте с представителями Еврокомиссии по поводу повреждений украинской энергетики, страдающей из-за ежедневных ударов россиян.

Мы также доказали информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" правительствам Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются безопасность, стабилизационные ремонтные работы. Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки не российской нефти в эти страны.

Там добавили, что Украина была, есть и будет надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.

В то же время "в условиях безосновательных и безответственных угроз" со стороны Братиславы и Будапешта Киев рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", который предусмотрен соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Резюмируя, МИД Украины призвал выставлять ультиматумы Москве.

Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматум следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо угрожает прекратить экспорт электроэнергии и дизеля в Украину
Фицо
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо выдвинул Зеленскому ультиматум по поставкам электроэнергии
Фицо начал публично угрожать Украине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан обвинил Украину в создании энергетической чрезвычайной ситуации в Венгрии
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?