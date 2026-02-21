"Ультиматумы отправляйте в Кремль!". МИД Украины жестко отреагировал на упреки Орбана и Фицо

Сегодня Венгрия и Словакия пригрозили остановить поставки электроэнергии Украине, если не будут возобновлены поставки нефти. Киев, в свою очередь, отверг и осудил эти ультиматумы и шантаж, призвав выставлять условия Кремля.
Главные тезисы
- Украина отвергла ультиматумы Венгрии и Словакии по энергоснабжению, призвав выставлять условия Кремлю.
- Действия Будапешта и Братиславы в условиях массированных ударов России по энергетике Украины признаны провокационными и безответственными.
Украина жестко отреагировала на ультиматумы Орбана и Фицо
В МИД подчеркнули, что такие действия со стороны руководства правительств Венгрии и Словакии в ситуации массированных ударов РФ по энергетике Украины в морозы являются провокационными, безответственными, и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона.
В министерстве отметили, что Украина находится на постоянном контакте с представителями Еврокомиссии по поводу повреждений украинской энергетики, страдающей из-за ежедневных ударов россиян.
Мы также доказали информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" правительствам Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются безопасность, стабилизационные ремонтные работы. Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки не российской нефти в эти страны.
Там добавили, что Украина была, есть и будет надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.
В то же время "в условиях безосновательных и безответственных угроз" со стороны Братиславы и Будапешта Киев рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", который предусмотрен соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
Резюмируя, МИД Украины призвал выставлять ультиматумы Москве.
