Зеленский шокировал РФ и США в начале полномасштабной войны
Дата публикации

Зеленский шокировал РФ и США в начале полномасштабной войны

США и РФ недооценили Зеленского
Источник:  The Guardian

Согласно данным издания The Guardian, и режим российского диктатора Владимира Путина, и команда экспрезидента США Джо Байдена была шокирована тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сбежал из Украины 24 февраля 2022 года.

Главные тезисы

  • Путин рассчитывал на то, что сможет ликвидировать Зеленского, однако не удалось.
  • Президент не предупреждал об украинцах о планах РФ, потому что якобы боялся спровоцировать массовую панику.

США и РФ недооценили Зеленского

В Белом доме были убеждены, что президент Украины покинет столицу, как только в ее направлении полетят первые российские ракеты.

К такому же мнению склонялись и в Кремле, однако ошиблись — Зеленский остался в Киеве вместе со своей командой.

Москва также намеревалась ликвидировать украинского лидера, однако и этому не суждено было сбыться.

Вашингтон, как и Москва, предполагал, что его (Зеленского — ред.) либо убьют, либо он сбежит, как только начнут летать ракеты, — пишет издание.

Иностранные журналисты считают, что именно храбрость президента в первые дни войны дала возможность украинскому народу объединиться и поверить в свою потенциальную победу.

Несмотря на это, в сторону Зеленского до сих пор раздается критика по поводу того, что он плохо подготовился к войне с Россией.

Главу государства неоднократно предупреждали, что она вполне возможна.

В защиту президента встал один из генералов ГУР. По мнению последнего, публичное предупреждение со стороны Зеленского могло спровоцировать панику и массовый выезд граждан.

Если бы он начал говорить о грядущей войне, общество бы запаниковало, и миллионы бы сбежали. Страна, вероятнее всего, упала бы, — заявил украинский генерал на условиях анонимности.

