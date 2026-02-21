Согласно данным издания The Guardian, и режим российского диктатора Владимира Путина, и команда экспрезидента США Джо Байдена была шокирована тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сбежал из Украины 24 февраля 2022 года.
Главные тезисы
- Путин рассчитывал на то, что сможет ликвидировать Зеленского, однако не удалось.
- Президент не предупреждал об украинцах о планах РФ, потому что якобы боялся спровоцировать массовую панику.
США и РФ недооценили Зеленского
В Белом доме были убеждены, что президент Украины покинет столицу, как только в ее направлении полетят первые российские ракеты.
К такому же мнению склонялись и в Кремле, однако ошиблись — Зеленский остался в Киеве вместе со своей командой.
Москва также намеревалась ликвидировать украинского лидера, однако и этому не суждено было сбыться.
Иностранные журналисты считают, что именно храбрость президента в первые дни войны дала возможность украинскому народу объединиться и поверить в свою потенциальную победу.
Несмотря на это, в сторону Зеленского до сих пор раздается критика по поводу того, что он плохо подготовился к войне с Россией.
Главу государства неоднократно предупреждали, что она вполне возможна.
В защиту президента встал один из генералов ГУР. По мнению последнего, публичное предупреждение со стороны Зеленского могло спровоцировать панику и массовый выезд граждан.
