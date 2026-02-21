Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что экс-президент США Джо Байден не верил, что Украина может дать отпор России в случае ее полномасштабного вторжения. Фактически он прощался с украинским народом в феврале 2022 года, ведь был убежден, что тот обречен на поражение.

Байден недооценил украинский народ

По словам Дмитрия Кулебы, 22 февраля 2022 года американские разведчики показали ему точки, где "российские танки прогревали свои двигатели и ждали пересечения границы".

Более того, впоследствии экс-главу МИД Украины неожиданно для него самого пригласили на незапланированную встречу с президентом США Джо Байден.

Дипломат откровенно признается, что эта беседа напоминала "разговор врача с пациентом", у которого был неизлечимый диагноз.

Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины. Дмитрий Кулеба Экс-глава МИД Украины

На этом фоне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его команда предпринимали последние подготовительные мероприятия.

Как удалось узнать СМИ, на дне Черного моря установили мины для предотвращения морской высадки в Одессе, а подразделения перебросили в стратегически важные районы.

Военная разведка Украина во главе с Кириллом Будановым получила последние данные от союзников о намерении РФ взять под свой контроль аэродром в Гостомеле.