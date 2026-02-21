Кулеба признался, как Байден "прощался" с Украиной в феврале 2022 года
Кулеба признался, как Байден "прощался" с Украиной в феврале 2022 года

Байден недооценил украинский народ
Источник:  The Guardian

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что экс-президент США Джо Байден не верил, что Украина может дать отпор России в случае ее полномасштабного вторжения. Фактически он прощался с украинским народом в феврале 2022 года, ведь был убежден, что тот обречен на поражение.

  • В феврале 2022 года американские власти пришли к выводу, что Украина не сможет победить Россию.
  • На этом фоне украинское военное командование готовилось к вторжению врага.

По словам Дмитрия Кулебы, 22 февраля 2022 года американские разведчики показали ему точки, где "российские танки прогревали свои двигатели и ждали пересечения границы".

Более того, впоследствии экс-главу МИД Украины неожиданно для него самого пригласили на незапланированную встречу с президентом США Джо Байден.

Дипломат откровенно признается, что эта беседа напоминала "разговор врача с пациентом", у которого был неизлечимый диагноз.

Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины.

На этом фоне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его команда предпринимали последние подготовительные мероприятия.

Как удалось узнать СМИ, на дне Черного моря установили мины для предотвращения морской высадки в Одессе, а подразделения перебросили в стратегически важные районы.

Военная разведка Украина во главе с Кириллом Будановым получила последние данные от союзников о намерении РФ взять под свой контроль аэродром в Гостомеле.

Эта информация помогла разработать оборонные планы на последнюю ночь перед атакой, которые хотя и не гарантировали мгновенную победу, но позволили подготовить ключевые позиции.

