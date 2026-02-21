Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что экс-президент США Джо Байден не верил, что Украина может дать отпор России в случае ее полномасштабного вторжения. Фактически он прощался с украинским народом в феврале 2022 года, ведь был убежден, что тот обречен на поражение.
Главные тезисы
- В феврале 2022 года американские власти пришли к выводу, что Украина не сможет победить Россию.
- На этом фоне украинское военное командование готовилось к вторжению врага.
Байден недооценил украинский народ
По словам Дмитрия Кулебы, 22 февраля 2022 года американские разведчики показали ему точки, где "российские танки прогревали свои двигатели и ждали пересечения границы".
Более того, впоследствии экс-главу МИД Украины неожиданно для него самого пригласили на незапланированную встречу с президентом США Джо Байден.
Дипломат откровенно признается, что эта беседа напоминала "разговор врача с пациентом", у которого был неизлечимый диагноз.
На этом фоне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его команда предпринимали последние подготовительные мероприятия.
Как удалось узнать СМИ, на дне Черного моря установили мины для предотвращения морской высадки в Одессе, а подразделения перебросили в стратегически важные районы.
Военная разведка Украина во главе с Кириллом Будановым получила последние данные от союзников о намерении РФ взять под свой контроль аэродром в Гостомеле.
