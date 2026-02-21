Кулеба зізнався, як Байден "прощався" з Україною в лютому 2022 року
Кулеба зізнався, як Байден "прощався" з Україною в лютому 2022 року

Байден недооцінив український народ
Джерело:  The Guardian

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що експрезидент США Джо Байден не вірив в те, що Україна може дати відсіч Росії у разі її повномасштабного вторгнення. Фактично він “прощався” з українським народом у лютому 2022 року, адже був переконаний, що той приречений на поразку.

Головні тези:

  • У лютому 2022 року американська влада дійшла висновку, що Україна не зможе перемогти Росію.
  • На цьому тлі українське воєнне командування все ж готувалося до вторгнення ворога.

Байден недооцінив український народ

За словами Дмитра Кулеби, 22 лютого 2022 року американські розвідники показали йому точки, де "російські танки прогрівали свої двигуни та чекали на перетин кордону".

Ба більше, згодом ексглаву МЗС України неочікувано для нього самого запросили на незаплановану зустріч з президентом США Джо Байден.

Дипломат відверто зізнається, що ця бесіда нагадувала "розмову лікаря з пацієнтом", який мав невиліковний діагноз.

Коли я виходив з Овального кабінету, у мене було відчуття, що Байден прощається, як зі мною, так і з народом України.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Ексглава МЗС України

На цьому тлі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та його команда здійснювали останні підготовчі заходи.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, на дні Чорного моря встановили міни для запобігання морській висадці в Одесі, а підрозділи перекинули у стратегічно важливі райони.

Воєнна розвідка Українр на чолі з Кирилом Будановим отримала останні дані від союзників про намір РФ взяти під свій контроль аеродром у Гостомелі.

Ця інформація допомогла розробити оборонні плани на останню ніч перед атакою, які хоча й не гарантували миттєвої перемоги, але дозволили підготувати ключові позиції.

