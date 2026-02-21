У США випадково показали "найруйнівніший літак усіх часів" F-47

Американська компанія Pratt & Whitney опублікувала ролик з візуалізацією перспективного винищувача Boeing F-47, для якого вона розробляє двигун ХА103. Що важливо розуміти, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав F-47 "найруйнівнішим літаком усіх часів".

Як буде виглядати американський Boeing F-47

Згідно з даними ЗМІ, двигун для цього літака розробляють за програмою, яка називається Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP).

Його конкурентом виступає General Electric XA102.

На кадрах відео одразу помітили двомоторний одномісний безхвостий літак із трапецієподібним крилом і переднім горизонтальним оперенням.

На новій візуалізації можна побачити два двигуни з пласкими соплами з керуванням вектором тяги, схожими на двигуни F-22.

Окрім того, у центрі уваги експертів опинилася кабіна — вона розташована досить високо, а ніс має іншу форму порівняно з раніше представленими "лопатоподібними" варіантами.

За словами аналітиків, поки робити висновки про цей літак надто рано.

Що важливо розуміти, у ролику показана лише умовна візуалізація, а не справжній вигляд американського боїнга.