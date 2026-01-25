Літаки L-159 для України. Прем’єр Чехії ухвалив остаточне рішення

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш офіційно підтвердив, що не буде розглядати можливість продажу Україні чеських літаків L-159.
Головні тези:
- Президент Чехії Петр Павел вважає, що продаж чотирьох літаків L-159 Україні не підірве оборонні можливості країни.
- Однак глава чеського уряду одразу категорично відкинув цю ідею.
Україна не отримає літаки L-159
Що важливо розуміти, тема потенційного продажу Україні легких штурмовиків L-159 активно обговорюється у Чехії протягом останніх кількох тижнів.
Андрей Бабіш вважає ці суперечки "штучно створеними", а також додав, що питання є закритим, пише Idnes.
Ба більше, очільник чеського уряду також розкритикував начальника Генштабу чеських Збройних Сил Карела Ржеку.
За словами останнього, постачання Україні літаків є можливим, адже не зашкодить обороноздатності Чехії.
До слова, саме лідер Чехії Петр Павел, який минулого тижня відвідав Україну, заявив, що можливий продаж чотирьох літаків L-159 Україні не підірве оборонні можливості країни.
