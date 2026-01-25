Літаки L-159 для України. Прем’єр Чехії ухвалив остаточне рішення

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш офіційно підтвердив, що не буде розглядати можливість продажу Україні чеських літаків L-159.

Україна не отримає літаки L-159

Що важливо розуміти, тема потенційного продажу Україні легких штурмовиків L-159 активно обговорюється у Чехії протягом останніх кількох тижнів.

Андрей Бабіш вважає ці суперечки "штучно створеними", а також додав, що питання є закритим, пише Idnes.

Немає L-159 і не буде L-159. Це закрите питання. Андрей Бабіш Прем’єр-міністр Чехії

Ба більше, очільник чеського уряду також розкритикував начальника Генштабу чеських Збройних Сил Карела Ржеку.

За словами останнього, постачання Україні літаків є можливим, адже не зашкодить обороноздатності Чехії.

Про те, що ці штурмовики необхідні армії, заявляв міністр оборони Яромір Зуна. Цим він аргументував відмову уряду від продати літаки Києву. Поширити

До слова, саме лідер Чехії Петр Павел, який минулого тижня відвідав Україну, заявив, що можливий продаж чотирьох літаків L-159 Україні не підірве оборонні можливості країни.