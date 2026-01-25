Літаки L-159 для України. Прем’єр Чехії ухвалив остаточне рішення
Літаки L-159 для України. Прем’єр Чехії ухвалив остаточне рішення

Бабіш
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш офіційно підтвердив, що не буде розглядати можливість продажу Україні чеських літаків L-159.

Головні тези:

  • Президент Чехії Петр Павел вважає, що продаж чотирьох літаків L-159 Україні не підірве оборонні можливості країни.
  • Однак глава чеського уряду одразу категорично відкинув цю ідею.

Україна не отримає літаки L-159

Що важливо розуміти, тема потенційного продажу Україні легких штурмовиків L-159 активно обговорюється у Чехії протягом останніх кількох тижнів.

Андрей Бабіш вважає ці суперечки "штучно створеними", а також додав, що питання є закритим, пише Idnes

Немає L-159 і не буде L-159. Це закрите питання.

Андрей Бабіш

Андрей Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії

Ба більше, очільник чеського уряду також розкритикував начальника Генштабу чеських Збройних Сил Карела Ржеку.

За словами останнього, постачання Україні літаків є можливим, адже не зашкодить обороноздатності Чехії.

Про те, що ці штурмовики необхідні армії, заявляв міністр оборони Яромір Зуна. Цим він аргументував відмову уряду від продати літаки Києву.

До слова, саме лідер Чехії Петр Павел, який минулого тижня відвідав Україну, заявив, що можливий продаж чотирьох літаків L-159 Україні не підірве оборонні можливості країни.

