Самолеты L-159 для Украины. Премьер Чехии принял окончательное решение

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально подтвердил, что не будет рассматривать возможность продажи Украине чешских самолетов L-159.

Украина не получит самолеты L-159

Что важно понимать, тема потенциальной продажи Украине легких штурмовиков L-159 активно обсуждается в Чехии за последние несколько недель.

Андрей Бабиш считает эти споры "искусственно созданными", а также добавил, что вопрос закрыт, пишет Idnes.

Нет L-159 и не будет L-159. Это закрытый вопрос. Андрей Бабиш Премьер-министр Чехии

Более того, глава чешского правительства также раскритиковал начальника Генштаба чешских Вооруженных Сил Карела Ржеку.

По словам последнего, поставки Украине самолетов возможны, ведь не повредит обороноспособности Чехии.

О том, что эти штурмовики необходимы армии, заявлял министр обороны Яромир Зуна. Этим он аргументировал отказ правительства от продажи самолетов Киеву. Поделиться

К слову, именно лидер Чехии Петр Павел, посетивший Украину на прошлой неделе, заявил, что возможная продажа четырех самолетов L-159 Украине не подорвет оборонительные возможности страны.