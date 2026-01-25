Самолеты L-159 для Украины. Премьер Чехии принял окончательное решение

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально подтвердил, что не будет рассматривать возможность продажи Украине чешских самолетов L-159.
Главные тезисы
- Президент Чехии Петр Павел считает, что продажа четырех самолетов L-159 Украине не подорвет оборонные возможности страны.
- Однако глава чешского правительства сразу категорически отбросил эту идею.
Украина не получит самолеты L-159
Что важно понимать, тема потенциальной продажи Украине легких штурмовиков L-159 активно обсуждается в Чехии за последние несколько недель.
Андрей Бабиш считает эти споры "искусственно созданными", а также добавил, что вопрос закрыт, пишет Idnes.
Более того, глава чешского правительства также раскритиковал начальника Генштаба чешских Вооруженных Сил Карела Ржеку.
По словам последнего, поставки Украине самолетов возможны, ведь не повредит обороноспособности Чехии.
К слову, именно лидер Чехии Петр Павел, посетивший Украину на прошлой неделе, заявил, что возможная продажа четырех самолетов L-159 Украине не подорвет оборонительные возможности страны.
