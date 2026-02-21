В США случайно показали "самый разрушительный самолет всех времен" F-47
Как будет выглядеть американский Boeing F-47
Читати українською
Источник:  online.ua

Американская компания Pratt&Whitney опубликовала ролик с визуализацией перспективного истребителя Boeing F-47, для которого она разрабатывает двигатель ХА103. Что важно понимать, недавно президент США Дональд Трамп назвал F-47 "самым разрушительным самолетом всех времен".

Главные тезисы

  • Речь идет о двухмоторном одноместном бесхвостом самолете с трапециевидным крылом.
  • Однако его вид все еще может измениться, ведь разработка продолжается до сих пор.

Согласно данным СМИ, двигатель для этого самолета разрабатывается по программе, которая называется Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP).

Его конкурентом выступает General Electric XA102.

На кадрах видео сразу заметили двухмоторный одноместный бесхвостый самолет с трапециевидным крылом и передним горизонтальным оперением.

На новой визуализации можно увидеть два двигателя с плоскими соплами с управлением вектором тяги, похожими на двигатели F-22.

Кроме того, в центре внимания экспертов оказалась кабина — она расположена достаточно высоко, а нос имеет другую форму по сравнению с ранее представленными "лопатообразными" вариантами.

По словам аналитиков, пока делать выводы об этом самолете слишком рано.

Что важно понимать, в ролике показана только условная визуализация, а не подлинный вид американского боинга.

После подписания контракта с Boeing в 2025 году США обнародовали всего несколько официальных рендеров F-47, на которых сознательно скрыты конструктивные особенности самолета. Эксперты отмечали, что изображение не следует воспринимать буквально.

