24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин излучал спокойствие и проводил запланированные второстепенные встречи, хотя именно в этот день начал самую масштабную войну в XXI веке. По словам инсайдеров, глава Кремля был убежден, что разгромит Украину за считанные недели.

Чем занимался Путин 24 февраля 2022 года

Как удалось узнать журналистам, в день полномасштабного вторжения нелегитимный президент РФ провел в Кремле переговоры с тогдашним премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Что важно понимать, его визит был запланирован и готовился несколько месяцев.

Хан прибыл в столицу страны-агрессорки именно в тот момент, когда российские танки пересекали украинскую границу.

Хотя для всего мира события 24 февраля 2022 года были настоящим шоком, Путин делал вид, что ничего особенного не происходит.

По словам инсайдеров, российский диктатор выглядел вполне спокойным и потратил 2 часа своего времени на обсуждение с Ханом отношений РФ и Пакистана.

Когда официальная часть встречи наконец завершилась, Путин пригласил Хана на незапланированный роскошный обед в Кремле.

Последний осмелился расспросить диктатора о войне, которая началась всего несколько часов назад.