"Це закінчиться за кілька тижнів". Інсайдери розкрили слова Путіна 24 лютого 2022 року

24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін випромінював спокій і проводив заплановані другорядні зустрічі, хоча саме в цей день розпочав наймасштабнішу війну в XXI столітті. За словами інсайдерів, глава Кремля був переконаний, що розгромить Україну за лічені тижні.

Чим займався Путін 24 лютого 2022 року

Як вдалося дізнатися журналістам, у день повномасштабного вторгнення нелегітимний президент РФ провів у Кремлі переговори із тодішнім прем’єр-міністром Пакистану Імраном Ханом.

Що важливо розумти, його візит був запланований та готувався кілька місяців.

Хан прибув до столиці країни-агресорки саме в той момент, коли російські танки перетинали український кордон.

Хоча для всього світу події 24 лютого 2022 року були справжнім шоком, Путін вдавав, що нічого особливого не відбувається.

За словами інсайдерів, російський диктатор виглядав цілком "спокійним" та витратив 2 години свого часу на обговорення з Ханом відносин РФ та Пакистану.

Коли офіційна частина зустрічі врешті добігла завершення, Путін запросив Хана на незапланований розкішний обід у Кремлі.

Останній насмілився розпитати диктатора про війнк, яка розпочалася лише кілька годин тому.