Зеленський шокував Росію та США на початку повномасштабної війни

Згідно з даними видання The Guardian, і режим російського диктатора Володимира Путіна, і команда експрезидента США Джо Байдена була шокована тим, що український лідер Володимир Зеленський не втік з України 24 лютого 2022 року.
Головні тези:
- Путін розраховував на те, що зможе ліквідувати Зеленського, однак не вдалося.
- Президент не попереджав про українців про плани РФ, бо нібито боявся спровокувати масову паніку.
США та РФ недооцінили Зеленського
У Білому домі були переконані, що президент України залишить столицю, щойно у її напрямку полетять перші російськії ракети.
До такої ж думки схилялися в Кремлі, однак схибили — Зеленський залишився в Києві разом зі своєю командою.
Москва також мала намір ліквідувати українського лідера, однак і цьому не судилося збутися.
Іноземні журналісти вважають, що саме хоробрість президента у перші дні війни дали можливість українському народу об’єднатися та повірити у свою потенційну перемогу.
Попри це, у бік Зеленського досі лунає критика з приводу того, що він погано підготувався до війни з Росією.
Главу держави неодноразово попереджали, що вона цілком можлива.
На захист президента став один із генералів ГУР. На переконання останнього, публічне попередження з боку Зеленського могло спровокувати паніку та масовий виїзд громадян.
