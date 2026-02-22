Зеленский приказал усилить оборону Сумской области

22 февраля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что уже поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы в Сумскую область для защиты неба от российского террора.
Главные тезисы
- Зеленский подтвердил, что Россия снова изменила тактику воздушных атак на Украину.
- В этот раз враг использовал почти 50 ракет, и в том числе 22 баллистических, еще 297 дронов разных типов.
ПВО Сумщины будет усилена
Владимир Зеленский обсудил с членами своей команды последствия последней массированной атаки, которую Россия совершила ночью 21-22 февраля.
Глава государства обратил внимание на то, что в этот раз целями для армии РФ стали не только объекты энергетики, но также логистика, в первую очередь объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах.
На фоне последних событий президент отдал приказ масштабировать защиту от российских воздушных нападений.
Зеленский подчеркнул, что Украина должна максимально быстро учитывать изменения российской тактики и реагировать на них соответственно.
Как уже упоминалось ранее, 21 февраля в результате атаки российского дрона на автомобиль экстренной помощи в Сумской области погибли четыре гражданских.
