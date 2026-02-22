Зеленский приказал усилить оборону Сумской области
Зеленский приказал усилить оборону Сумской области

Владимир Зеленский
ПВО Сумщины будет усилена
22 февраля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что уже поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы в Сумскую область для защиты неба от российского террора.

Главные тезисы

  • Зеленский подтвердил, что Россия снова изменила тактику воздушных атак на Украину.
  • В этот раз враг использовал почти 50 ракет, и в том числе 22 баллистических, еще 297 дронов разных типов.

ПВО Сумщины будет усилена

Владимир Зеленский обсудил с членами своей команды последствия последней массированной атаки, которую Россия совершила ночью 21-22 февраля.

Глава государства обратил внимание на то, что в этот раз целями для армии РФ стали не только объекты энергетики, но также логистика, в первую очередь объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах.

На фоне последних событий президент отдал приказ масштабировать защиту от российских воздушных нападений.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна максимально быстро учитывать изменения российской тактики и реагировать на них соответственно.

Поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы для защиты неба на Сумщине. Накануне в Шосткинском районе российский дрон ударил по машине скорой помощи, и это был целенаправленный удар. К сожалению, три человека погибли. Россияне должны ощущать последствия за каждый такой удар, и во всех приграничных и прифронтовых областях должна чувствоваться, что защита от российских дронов увеличивается.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как уже упоминалось ранее, 21 февраля в результате атаки российского дрона на автомобиль экстренной помощи в Сумской области погибли четыре гражданских.

