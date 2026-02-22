Зеленский приказал усилить оборону Сумской области

Поручил Министерству обороны Украины направить дополнительные силы для защиты неба на Сумщине. Накануне в Шосткинском районе российский дрон ударил по машине скорой помощи, и это был целенаправленный удар. К сожалению, три человека погибли. Россияне должны ощущать последствия за каждый такой удар, и во всех приграничных и прифронтовых областях должна чувствоваться, что защита от российских дронов увеличивается.