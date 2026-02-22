Украина уничтожила ключевой цех завода "Искандеров" в России — аналитики

Эксперты украинского OSINT-канала "КиберМука" внимательно проанализировали кадры, на которых видны последствия атаки украинских ракет "Фламинго" на Воткинский завод в Удмуртии. Что важно понимать, именно там россияне производят баллистические ракеты "Искандер", "Орешник" и другие.
Главные тезисы
- Для новой успешной атаки Украина использовала свои ракеты FP-5 "Фламинго".
Под удар попал корпус №19 – гальвано-штамповочный цех.
Последствия атаки Украины на Воткинский завод — что известно
После детального анализа специалисты "КіберБорошна" пришли к выводу, что в результате поражения Воткинского завода ракетами FP-5 "Фламинго" в кровле крыши одного из цехов зафиксирован пролом ориентировочными размерами 30×24 м.
Эксперты сразу обратили внимание, что высота повреждения неравномерна: около 24 м с одной стороны и 18 м с другой.
Что важно понимать, именно в пределах указанного производственного участка происходили процессы штамповки и формовки металла, изготовление корпусных элементов ракет, а также гальваническая обработка деталей (нанесение защитных и функциональных покрытий, подготовка поверхностей к последующей сборке).
