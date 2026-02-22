Украина уничтожила ключевой цех завода "Искандеров" в России — аналитики
Украина
Украина уничтожила ключевой цех завода "Искандеров" в России — аналитики

Последствия атаки Украины на Воткинский завод – что известно
Источник:  online.ua

Эксперты украинского OSINT-канала "КиберМука" внимательно проанализировали кадры, на которых видны последствия атаки украинских ракет "Фламинго" на Воткинский завод в Удмуртии. Что важно понимать, именно там россияне производят баллистические ракеты "Искандер", "Орешник" и другие.

Главные тезисы

  • Для новой успешной атаки Украина использовала свои ракеты FP-5 "Фламинго".
    Под удар попал корпус №19 – гальвано-штамповочный цех.

Последствия атаки Украины на Воткинский завод — что известно

После детального анализа специалисты "КіберБорошна" пришли к выводу, что в результате поражения Воткинского завода ракетами FP-5 "Фламинго" в кровле крыши одного из цехов зафиксирован пролом ориентировочными размерами 30×24 м.

Эксперты сразу обратили внимание, что высота повреждения неравномерна: около 24 м с одной стороны и 18 м с другой.

Характер разрушений и конфигурация пролома свидетельствуют, что эпицентр взрыва находился внутри здания, в результате чего внутренние площади, вероятно, полностью выгорели. Удар пришелся на корпус №19 — гальвано-штамповочный цех.

Что важно понимать, именно в пределах указанного производственного участка происходили процессы штамповки и формовки металла, изготовление корпусных элементов ракет, а также гальваническая обработка деталей (нанесение защитных и функциональных покрытий, подготовка поверхностей к последующей сборке).

Поражение подобного цеха может оказать критическое влияние на производственный цикл, поскольку здесь формируется базовая конструкция корпусов изделий и выполняется их технологическая подготовка к финальным этапам сборки.

