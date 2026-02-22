Україна знищила ключовий цех заводу "Іскандерів" у Росії — аналітики

Експерти українського OSINT-каналу "КіберБорошно" уважно проаналізували кадри, на яких видно наслідки атаки українських ракет “Фламінго” на Воткінський завод в Удмуртії. Що важливо розуміти, саме там росіяни виготовляють балістичні ракети "Іскандер", "Орєшнік" та інші.

Наслідки атаки України на Воткінський завод — що відомо

Після детального аналізу фахівці "КіберБорошна" дійшли висновку, що внаслідок ураження Воткінського заводу ракетами FP-5 "Фламінго" у покрівлі даху одного з цехів зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30 × 24 м.

Експерти одразу звернули увагу на те, що висота пошкодження нерівномірна: близько 24 м з одного боку та 18 м з іншого.

Характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, внаслідок чого внутрішні площі, ймовірно, повністю вигоріли. Удар припав на корпус №19 — гальвано-штамповочний цех. Поширити

Що важливо розуміти, саме в межах вказаної виробничої ділянки відбувалися процеси штампування та формування металу, виготовлення корпусних елементів ракет, а також гальванічна обробка деталей (нанесення захисних і функціональних покриттів, підготовка поверхонь до подальшого складання).