Україна знищила ключовий цех заводу "Іскандерів" у Росії — аналітики
Україна
Україна знищила ключовий цех заводу "Іскандерів" у Росії — аналітики

Наслідки атаки України на Воткінський завод - що відомо
Джерело:  online.ua

Експерти українського OSINT-каналу "КіберБорошно" уважно проаналізували кадри, на яких видно наслідки атаки українських ракет “Фламінго” на Воткінський завод в Удмуртії. Що важливо розуміти, саме там росіяни виготовляють балістичні ракети "Іскандер", "Орєшнік" та інші. 

Головні тези:

  • Для нової успішної атаки Україна використала власні ракети FP-5 "Фламінго".
  • Під удар потрапив корпус №19 - гальвано-штамповочний цех. 

Наслідки атаки України на Воткінський завод — що відомо

Після детального аналізу фахівці "КіберБорошна" дійшли висновку, що внаслідок ураження Воткінського заводу ракетами FP-5 "Фламінго" у покрівлі даху одного з цехів зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30 × 24 м.

Експерти одразу звернули увагу на те, що висота пошкодження нерівномірна: близько 24 м з одного боку та 18 м з іншого.

Характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, внаслідок чого внутрішні площі, ймовірно, повністю вигоріли. Удар припав на корпус №19 — гальвано-штамповочний цех.

Що важливо розуміти, саме в межах вказаної виробничої ділянки відбувалися процеси штампування та формування металу, виготовлення корпусних елементів ракет, а також гальванічна обробка деталей (нанесення захисних і функціональних покриттів, підготовка поверхонь до подальшого складання).

Ураження подібного цеху може мати критичний вплив на виробничий цикл, оскільки саме тут формується базова конструкція корпусів виробів і виконується їхня технологічна підготовка до фінальних етапів збирання.

