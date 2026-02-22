Україна знищила ключовий цех заводу "Іскандерів" у Росії — аналітики

Експерти українського OSINT-каналу "КіберБорошно" уважно проаналізували кадри, на яких видно наслідки атаки українських ракет “Фламінго” на Воткінський завод в Удмуртії. Що важливо розуміти, саме там росіяни виготовляють балістичні ракети "Іскандер", "Орєшнік" та інші.
Головні тези:
- Для нової успішної атаки Україна використала власні ракети FP-5 "Фламінго".
- Під удар потрапив корпус №19 - гальвано-штамповочний цех.
Наслідки атаки України на Воткінський завод — що відомо
Після детального аналізу фахівці "КіберБорошна" дійшли висновку, що внаслідок ураження Воткінського заводу ракетами FP-5 "Фламінго" у покрівлі даху одного з цехів зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30 × 24 м.
Експерти одразу звернули увагу на те, що висота пошкодження нерівномірна: близько 24 м з одного боку та 18 м з іншого.
Що важливо розуміти, саме в межах вказаної виробничої ділянки відбувалися процеси штампування та формування металу, виготовлення корпусних елементів ракет, а також гальванічна обробка деталей (нанесення захисних і функціональних покриттів, підготовка поверхонь до подальшого складання).
