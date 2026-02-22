Орбан анонсировал сразу три "контрмеры" против Украины
Орбан анонсировал сразу три "контрмеры" против Украины

Орбан решил усилить давление на Украину
Источник:  online.ua

22 февраля глава венгерского правительства Виктор Орбан публично признал, что, несмотря на остановку поставок нефти через трубопровод "Дружба", энергобезопасности его страны ничего не угрожает. Несмотря на это, официальный Будапешт пригрозил и дальше шантажировать Украину.

Главные тезисы

  • Власти Венгрии продолжают выдвигать Украине новые ультиматумы.
  • Несмотря на это, Будапешт настроен действовать "осторожно" в вопросах энергоснабжения.

Орбан решил усилить давление на Украину

По словам приспешника Путина, он безотлагательно созвал Совет национальной энергобезопасности Венгрии.

Орбан цинично соврал, что принял это решение из-за "шантажа со стороны Украины".

Пророссийский политик начал придумывать, что действия Киева относительно нефтепровода "Дружба" создали риски для энергообеспечения Венгрии.

Мы устранили эту опасность, приняли соответствующие решения, поэтому сегодня в Венгрии нет угрозы безопасности снабжения. Бесперебойное, нормальное функционирование страны обеспечено.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Хотя ситуацию удалось уладить, как уверяет сам политик, он не собирается менять свою риторику в отношении Украины.

Приспешник Путина уже анонсировал сразу 3 "контрмеры" против Украины;

  1. официальный Будапешт не разблокирует экспорт дизельного горючего в Украину, пока не получит нефть через украинскую территорию;

  2. Венгрия официально отказывается одобрить выделение военного займа Украине, ранее согласованного в Брюсселе;

  3. команда Виктора Орбана заблокирует 20 пакет санкций ЕС против РФ.

