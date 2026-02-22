Орбан анонсировал сразу три "контрмеры" против Украины

22 февраля глава венгерского правительства Виктор Орбан публично признал, что, несмотря на остановку поставок нефти через трубопровод "Дружба", энергобезопасности его страны ничего не угрожает. Несмотря на это, официальный Будапешт пригрозил и дальше шантажировать Украину.