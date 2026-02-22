Орбан анонсировал сразу три "контрмеры" против Украины

22 февраля глава венгерского правительства Виктор Орбан публично признал, что, несмотря на остановку поставок нефти через трубопровод "Дружба", энергобезопасности его страны ничего не угрожает. Несмотря на это, официальный Будапешт пригрозил и дальше шантажировать Украину.
Главные тезисы
- Власти Венгрии продолжают выдвигать Украине новые ультиматумы.
- Несмотря на это, Будапешт настроен действовать "осторожно" в вопросах энергоснабжения.
Орбан решил усилить давление на Украину
По словам приспешника Путина, он безотлагательно созвал Совет национальной энергобезопасности Венгрии.
Орбан цинично соврал, что принял это решение из-за "шантажа со стороны Украины".
Пророссийский политик начал придумывать, что действия Киева относительно нефтепровода "Дружба" создали риски для энергообеспечения Венгрии.
Хотя ситуацию удалось уладить, как уверяет сам политик, он не собирается менять свою риторику в отношении Украины.
Приспешник Путина уже анонсировал сразу 3 "контрмеры" против Украины;
официальный Будапешт не разблокирует экспорт дизельного горючего в Украину, пока не получит нефть через украинскую территорию;
Венгрия официально отказывается одобрить выделение военного займа Украине, ранее согласованного в Брюсселе;
команда Виктора Орбана заблокирует 20 пакет санкций ЕС против РФ.
