"Розгорнемо війська". Орбан звинуватив Україну у намірах зашкодити енергосистемі Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито "українську загрозу" для енергосистеми країни та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури Угорщини.

Орбан звинуватив Україну у намірах зашкодити енергосистемі Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні звинуватив Україну у плануванні порушення роботи угорської енергетичної системи та наказав розгорнути військових та обладнання для захисту критично важливої ​​інфраструктури.

За словами Орбана, Україна нібито "планує нові дії" з метою зашкодити енергосистемі Угорщини на додачу до зупинки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Тому я наказав посилити захист критично важливої ​​енергетичної інфраструктури. Це означає, що ми розгорнемо війська та обладнання, необхідні для відбиття атак поблизу ключових енергетичних об'єктів. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Він також заявив, що розпорядився заборонити польоти дронів у прикордонному з Україною угорському регіоні.