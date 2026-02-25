"Розгорнемо війська". Орбан звинуватив Україну у намірах зашкодити енергосистемі Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито "українську загрозу" для енергосистеми країни та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури Угорщини.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у намірах зашкодити енергосистемі Угорщини.
- Орбан анонсував розгортання військових для захисту критично важливої енергетичної інфраструктури Угорщини.
Орбан звинуватив Україну у намірах зашкодити енергосистемі Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні звинуватив Україну у плануванні порушення роботи угорської енергетичної системи та наказав розгорнути військових та обладнання для захисту критично важливої інфраструктури.
За словами Орбана, Україна нібито "планує нові дії" з метою зашкодити енергосистемі Угорщини на додачу до зупинки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".
Він також заявив, що розпорядився заборонити польоти дронів у прикордонному з Україною угорському регіоні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-