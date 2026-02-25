"Развернем войска". Орбан обвинил Украину в намерениях навредить энергосистеме Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы страны и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры Венгрии.

Орбан обвинил Украину в намерениях навредить энергосистеме Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня обвинил Украину в планировании нарушения работы венгерской энергетической системы и приказал развернуть военных и оборудование для защиты критически важной инфраструктуры.

По словам Орбана, Украина якобы "планирует новые действия" с целью нанести ущерб энергосистеме Венгрии в дополнение к остановке поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Поэтому я приказал усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры. Это означает, что мы развернем войска и оборудование, необходимые для отражения атак вблизи ключевых энергетических объектов. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он также заявил, что распорядился запретить полеты дронов в приграничном с Украиной венгерском регионе.