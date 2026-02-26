Орбан цинічно накинувся на Зеленського через "антиугорську політику" України

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан написав відкритого листа до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.
Головні тези:
- Віктор Орбан накинувся на Володимира Зеленського через його невибагливу політику, яка, на його думку, суперечить інтересам Угорщини.
- Орбан звинуватив Зеленського у спробах втягнути Угорщину у війну між Україною та Росією, а також у підтримці угорської опозиції.
Орбан нахабно вимагає у Зеленського “запустити нафтопровід “Дружба””
Про це він написав вранці 26 лютого у соцмережі Х.
Орбан заявив, що протягом чотирьох років Зеленський "не зміг прийняти позицію суверенного уряду Угорщини та угорського народу щодо війни між Росією та Україною".
Також Орбан заявив, що Зеленський, Брюссель та угорська опозиція "координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд".
Окрім цього, він згадав й про нафтопровід "Дружба", який "має критичне значення для енергопостачання Угорщини", а відтак звинуватив Зеленського у "блокуванні" його.
У "листі" Орбан закликав українського президента "змінити свою антиугорську політику".
Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати військові дії й не хочемо платити більше за енергоносії.
У підсумку він закликав Зеленського "негайно відновити" роботу нафтопроводу "Дружба" і "утриматися від будь-яких подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини".
Більше поваги до Угорщини! — завершив "листа" Орбан.
