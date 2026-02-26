Орбан цинічно накинувся на Зеленського через "антиугорську політику" України

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан написав відкритого листа до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.

Орбан нахабно вимагає у Зеленського “запустити нафтопровід “Дружба””

Про це він написав вранці 26 лютого у соцмережі Х.

Орбан заявив, що протягом чотирьох років Зеленський "не зміг прийняти позицію суверенного уряду Угорщини та угорського народу щодо війни між Росією та Україною".

Протягом чотирьох років ви працювали над тим, щоб втягнути Угорщину у війну між вашою країною та Росією. Протягом цього часу ви отримали підтримку від Брюсселя та забезпечили собі підтримку угорської опозиції. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Також Орбан заявив, що Зеленський, Брюссель та угорська опозиція "координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд".

Окрім цього, він згадав й про нафтопровід "Дружба", який "має критичне значення для енергопостачання Угорщини", а відтак звинуватив Зеленського у "блокуванні" його.

Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей. Поширити

У "листі" Орбан закликав українського президента "змінити свою антиугорську політику".

Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати військові дії й не хочемо платити більше за енергоносії.

Open Letter to President Volodymyr Zelenskyy



Mr. President,



For four years, you have been unable to accept the position of the sovereign Hungarian government and the Hungarian people regarding the Russia–Ukraine war.



For four years, you have been working to force Hungary into… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 26, 2026

У підсумку він закликав Зеленського "негайно відновити" роботу нафтопроводу "Дружба" і "утриматися від будь-яких подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини".