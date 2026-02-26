Орбан цинично набросился на Зеленского из-за "антивенгерской политики" Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.

Орбан нагло требует у Зеленского "запустить нефтепровод "Дружба""

Об этом он написал утром 26 февраля в соцсети Х.

Орбан заявил, что в течение четырех лет Зеленский "не смог принять позицию суверенного правительства Венгрии и венгерского народа по поводу войны между Россией и Украиной".

В течение четырех лет вы работали над тем, чтобы вовлечь Венгрию в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку от Брюсселя и обеспечили себе поддержку венгерской оппозиции. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Орбан также заявил, что Зеленский, Брюссель и венгерская оппозиция "координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство".

Кроме этого, он упомянул и о нефтепроводе "Дружба", который "имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии", а затем обвинил Зеленского в "блокировке" его.

Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поделиться

В "письме" Орбан призвал украинского президента "изменить свою антивенгерскую политику".

Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители.

Open Letter to President Volodymyr Zelenskyy



Mr. President,



For four years, you have been unable to accept the position of the sovereign Hungarian government and the Hungarian people regarding the Russia–Ukraine war.



For four years, you have been working to force Hungary into… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 26, 2026

В итоге он призвал Зеленского "немедленно возобновить" работу нефтепровода "Дружба" и "воздержаться от любых последующих атак на энергетическую безопасность Венгрии".