Орбан цинично набросился на Зеленского из-за "антивенгерской политики" Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан цинично набросился на Зеленского из-за "антивенгерской политики" Украины

Orban Victor
Орбан
Read in English
Читати українською

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан направил открытое письмо президенту Украины, обвинив его в антивенгерской политике.
  • Орбан упрекнул Зеленского в попытках втянуть Венгрию в конфликт между Украиной и Россией.
  • Премьер-министр Венгрии требует у Зеленского восстановить работу нефтепровода “Дружба” и изменить свою политику.

Орбан нагло требует у Зеленского "запустить нефтепровод "Дружба""

Об этом он написал утром 26 февраля в соцсети Х.

Орбан заявил, что в течение четырех лет Зеленский "не смог принять позицию суверенного правительства Венгрии и венгерского народа по поводу войны между Россией и Украиной".

В течение четырех лет вы работали над тем, чтобы вовлечь Венгрию в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку от Брюсселя и обеспечили себе поддержку венгерской оппозиции.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Орбан также заявил, что Зеленский, Брюссель и венгерская оппозиция "координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство".

Кроме этого, он упомянул и о нефтепроводе "Дружба", который "имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии", а затем обвинил Зеленского в "блокировке" его.

Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей.

В "письме" Орбан призвал украинского президента "изменить свою антивенгерскую политику".

Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители.

В итоге он призвал Зеленского "немедленно возобновить" работу нефтепровода "Дружба" и "воздержаться от любых последующих атак на энергетическую безопасность Венгрии".

Больше уважения к Венгрии! — завершил "письма" Орбан.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан анонсировал сразу три "контрмеры" против Украины
Орбан решил усилить давление на Украину
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр на 20% опережает партию Орбана в новом опросе
Мадяр может победить на выборах в Венгрии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Развернем войска". Орбан обвинил Украину в намерениях навредить энергосистеме Венгрии
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?