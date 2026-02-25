Мадяр на 20% опережает партию Орбана в новом опросе
Мадяр на 20% опережает партию Орбана в новом опросе

Мадяр может победить на выборах в Венгрии
Read in English
Читати українською
Источник:  hvg.hu

Венгерская оппозиционная партия Тиса, лидером которой является известный политик Петер Мадяр, смогла существенно увеличить свое преимущество над партией премьер-министра страны Виктора Орбана Фидес.

Главные тезисы

  • До выборов в Венгрии осталось 46 дней.
  • Мадяр пообещал усилить свою кампанию ради безоговорочной победы.

Мадяр может победить на выборах в Венгрии

Результаты нового опроса Median указывают на то, что венгерская оппозиционная партия увеличила свое преимущество над "Фидес" до беспрецедентных 20 процентных пунктов среди определившихся с выбором избирателей.

Более того, указано, что зафиксирован отрыв на 11 процентных пунктов среди всего населения, имеющего право на голос.

"Тиса" имеет поддержку 55% определившихся с выбором избирателей против 35% у "Фидес".

С заявлением на этот счет уже выступил лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" и главный соперник Виктора Орбана — Петер Мадяр.

Ознакомившись с результатами опроса, он публично пообещал еще больше активизировать свою кампанию.

Пожалуйста, помогите мне пройти последние 46 дней как волонтер или спонсор! Держимся вместе, поднимаем головы вверх, сделаем все возможное, чтобы изменить систему! Давайте 12 апреля вместе войдем в ворота победы, уставшие, обнявшись вместе, с патриотизмом в сердцах!

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса"

Следует обратить внимание на то, что опрос был проведен 18-23 февраля среди 1000 человек; погрешность составляет +-3,5 пункта.

