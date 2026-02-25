Мадяр на 20% опережает партию Орбана в новом опросе

Венгерская оппозиционная партия Тиса, лидером которой является известный политик Петер Мадяр, смогла существенно увеличить свое преимущество над партией премьер-министра страны Виктора Орбана Фидес.
Главные тезисы
- До выборов в Венгрии осталось 46 дней.
- Мадяр пообещал усилить свою кампанию ради безоговорочной победы.
Мадяр может победить на выборах в Венгрии
Результаты нового опроса Median указывают на то, что венгерская оппозиционная партия увеличила свое преимущество над "Фидес" до беспрецедентных 20 процентных пунктов среди определившихся с выбором избирателей.
Более того, указано, что зафиксирован отрыв на 11 процентных пунктов среди всего населения, имеющего право на голос.
С заявлением на этот счет уже выступил лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" и главный соперник Виктора Орбана — Петер Мадяр.
Ознакомившись с результатами опроса, он публично пообещал еще больше активизировать свою кампанию.
Следует обратить внимание на то, что опрос был проведен 18-23 февраля среди 1000 человек; погрешность составляет +-3,5 пункта.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-