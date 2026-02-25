Мадяр на 20% випереджає партію Орбана в новому опитуванні

Угорська опозиційна партія "Тиса", лідером якої є відомий політик Петер Мадяр, змогла суттєво збільшити свою перевагу над партією прем'єр-міністра країни Віктора Орбана "Фідес".

Мадяр може перемогти на виборах в Угорщині

Результати нового опитування Median вказують на те, що угорська опозиційна партія збільшила свою перевагу над "Фідес" до безпрецедентних 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися із вибором.

Ба більше, вказано, що зафіксовано відрив на 11 відсоткових пунктів серед усього населення, що має право на голос.

"Тиса" має підтримку 55% виборців, які визначилися з вибором, проти 35% у "Фідес". Поширити

З заявою з цього приводу уже виступив лідер угорської опозиційної партії "Тиса" та головний суперник Віктора Орбана — Петер Мадяр.

Ознайомившись з результатами пього опитування він публічно пообіцяв ще більше активізувати свою кампанію.

Будь ласка, допоможіть мені пройти останні 46 днів як волонтер або спонсор! Тримаймося разом, піднімаймо голови вгору, зробимо все можливе, щоб змінити систему! Давайте 12 квітня разом увійдемо у ворота перемоги, стомлені, обійнявшись разом та з патріотизмом у серцях! Петер Мадяр Лідер угорської опозиційної партії "Тиса"

Варто звернути увагу на те, що опитування було проведено 18-23 лютого серед 1000 осіб; похибка становить +-3,5 пункти.