Мадяр на 20% випереджає партію Орбана в новому опитуванні

Угорська опозиційна партія "Тиса", лідером якої є відомий політик Петер Мадяр, змогла суттєво збільшити свою перевагу над партією прем'єр-міністра країни Віктора Орбана "Фідес".
Головні тези:
- До виборів в Угорщині залишилося 46 днів.
- Мадяр пообіцяв посилити свою кампанію заради беззаперечної перемоги.
Мадяр може перемогти на виборах в Угорщині
Результати нового опитування Median вказують на те, що угорська опозиційна партія збільшила свою перевагу над "Фідес" до безпрецедентних 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися із вибором.
Ба більше, вказано, що зафіксовано відрив на 11 відсоткових пунктів серед усього населення, що має право на голос.
З заявою з цього приводу уже виступив лідер угорської опозиційної партії "Тиса" та головний суперник Віктора Орбана — Петер Мадяр.
Ознайомившись з результатами пього опитування він публічно пообіцяв ще більше активізувати свою кампанію.
Варто звернути увагу на те, що опитування було проведено 18-23 лютого серед 1000 осіб; похибка становить +-3,5 пункти.
