Мадяр на 20% випереджає партію Орбана в новому опитуванні
Категорія
Світ
Дата публікації

Мадяр на 20% випереджає партію Орбана в новому опитуванні

Петер Мадяр
Джерело:  hvg.hu

Угорська опозиційна партія "Тиса", лідером якої є відомий політик Петер Мадяр, змогла суттєво збільшити свою перевагу над партією прем'єр-міністра країни Віктора Орбана "Фідес".

Головні тези:

  • До виборів в Угорщині залишилося 46 днів.
  • Мадяр пообіцяв посилити свою кампанію заради беззаперечної перемоги.

Мадяр може перемогти на виборах в Угорщині

Результати нового опитування Median вказують на те, що угорська опозиційна партія збільшила свою перевагу над "Фідес" до безпрецедентних 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися із вибором.

Ба більше, вказано, що зафіксовано відрив на 11 відсоткових пунктів серед усього населення, що має право на голос.

"Тиса" має підтримку 55% виборців, які визначилися з вибором, проти 35% у "Фідес".

З заявою з цього приводу уже виступив лідер угорської опозиційної партії "Тиса" та головний суперник Віктора Орбана — Петер Мадяр.

Ознайомившись з результатами пього опитування він публічно пообіцяв ще більше активізувати свою кампанію.

Будь ласка, допоможіть мені пройти останні 46 днів як волонтер або спонсор! Тримаймося разом, піднімаймо голови вгору, зробимо все можливе, щоб змінити систему! Давайте 12 квітня разом увійдемо у ворота перемоги, стомлені, обійнявшись разом та з патріотизмом у серцях!

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса"

Варто звернути увагу на те, що опитування було проведено 18-23 лютого серед 1000 осіб; похибка становить +-3,5 пункти.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Ультиматуми відправляйте до Кремля!". МЗС України жорстко відреагувало на закиди Орбана і Фіцо
МЗС України
МЗС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан вирішив заблокувати 20-ий пакет санкцій ЄС проти РФ
Орбан продовжує виконувати вказівки Путіна
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан анонсував одразу три "контрзаходи" проти України
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?