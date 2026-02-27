Орбан хоче направити спеціальну місію в Україну — ЄС підтримує

Угорський лідер Віктор Орбан закликав офіційний Брюссель направити моніторингову місію в Україну для перевірки стану нафтогону "Дружба". Європейська комісія позитивно оцінила цю ідею.

Що відомо про нову пропозицію Орбана

З заявою з цього приводу виступила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Вона звернула увагу на те, що саме атака Росіїна нафтоперекачувальну станцію трубопроводу "Дружба" 27 січня спричинила пошкодження, які фактично зупинили процес постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Угорський лідер Віктор Орбан деякий час публічно намагався шантажувати Україну та вимагав якомога швидше відремонтувати нафтогін, однак нещодавно виступив з новою пропозицією.

Він вимає від офіційного Брюсселя направити спеціальну місію для перевірки стану нафтопроводу "Дружба".

Влада Європейського союзу позитивно відреагувала на цю ідею та вже намагається домовитися з Києвом про всі деталі.