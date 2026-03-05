Орбан погрожує "силою" змусити Україну відновити нафтопровід "Дружба"

“Ми переможемо!”. Орбан знову накинувся з погрозами на Україну

Відео з відповідними заявами він розмістив в Х.

За його словами, в Угорщини є політичні і фінансові інструменти, щоб змусити Україну відновити транзит нафти.

Ми переможемо. І ми переможемо силою. У нас є політичні і фінансові інструменти, і з їхньою допомогою ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу "Дружба". Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

There will be no deals, no compromise. We will break the Ukrainian oil blockade by force. Hungary’s energy will soon flow again through the Friendship pipeline. 🇭🇺 pic.twitter.com/FZc8CcK0Ei — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 5, 2026

Хочу дати чітко зрозуміти, тут ми переможемо, і ми переможемо силою. Тут не буде компромісів. Ми завдамо їм поразки. Ми проб’ємо нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу.

2 березня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що з супутникових знімків можливо побачити далеко не всі деталі. Також президент України дорікнув Орбану й Фіцо за егоїзм у ситуації з нафтопроводом "Дружба".

5 березня Зеленський натякнув, що Збройні сили України можуть переконати Орбана розблокувати кредит від ЄС на 90 млрд євро, який він гальмує через зупинку роботи "Дружби".