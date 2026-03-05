Орбан погрожує "силою" змусити Україну відновити нафтопровід "Дружба"
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан погрожує "силою" змусити Україну відновити нафтопровід "Дружба"

Orban Victor
Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що силою змусить Україну відновити транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Головні тези:

  • Віктор Орбан погрожує силою, щоб змусити Україну відновити транзит нафти на нафтопроводі “Дружба”.
  • Угорський прем'єр-міністр заявив про наявність політичних і фінансових інструментів для досягнення своєї мети.

“Ми переможемо!”. Орбан знову накинувся з погрозами на Україну

Відео з відповідними заявами він розмістив в Х.

За його словами, в Угорщини є політичні і фінансові інструменти, щоб змусити Україну відновити транзит нафти.

Ми переможемо. І ми переможемо силою. У нас є політичні і фінансові інструменти, і з їхньою допомогою ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Хочу дати чітко зрозуміти, тут ми переможемо, і ми переможемо силою. Тут не буде компромісів. Ми завдамо їм поразки. Ми проб’ємо нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу.

2 березня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що з супутникових знімків можливо побачити далеко не всі деталі. Також президент України дорікнув Орбану й Фіцо за егоїзм у ситуації з нафтопроводом "Дружба".

5 березня Зеленський натякнув, що Збройні сили України можуть переконати Орбана розблокувати кредит від ЄС на 90 млрд євро, який він гальмує через зупинку роботи "Дружби".

