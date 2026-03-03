Зеленський прогнозує поразку Орбана на виборах

На думку українського лідера Володимира Зеленського, глава угорського уряду Віктор Орбан приречений на поразку під час виборів в Угорщині, які відбудуться наступного місяця. Якщо це дійсно станеться, то Київ отримає шанс на перезавантаження відносин з Будапештом.

Зеленський вірить у відновлення дружби з Угорщиною

Президент України звернув увагу на те, що Угорщина є країною, яка має значення, однак не має військової ваги.

Зеленський не приховує, що не підтримує діалог з Віктором Орбаном лише тому, що останній цього не хоче.

Попри це, вдається зберігтати контакт з лідером Словаччини Робертом Фіцо.

Я вірю, що Орбан зазнає поразки на виборах, і тоді ми зможемо відновити нормальні відносини з Угорщиною, також тому, що угорський народ не є проросійським. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі український лідер нагадав про неприпустимість купівлі енергоносіїв у Росії.

Зеленський вкотре нагадав про те, що диктатор Путін одразу спрямовує нові фінансові надходження на закупівлю зброї для війни проти України.

Глава держав зазначив, що саме Росія кілька разів бомбила "Дружбу", а потім атакувала українських техніків, які її ремонтували.