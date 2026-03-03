Українські воїни звільнили 460 км² за останні 2 місяці

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України з початку 2026 року змогли повернути під свій контроль 460 км².
Головні тези:
- Україна не відмовиться від Донбасу та не погодиться на територіальні поступки.
- Вибори відбудуться винятково після завершення війни.
Контрнаступ українських воїнів набирає обертів
На цьому тлі Володимир Зеленський озвучив прогноз, що армія РФ може спробувати розпочати весняний наступ.
Глава держави вкотре звернув увагу світу на те, що російський диктатор Володимир Путін уже програв зимову кампанію.
За його словами, атаки на енергетику України під час сильних морозів та спроби вплинути на настрої цивільних не дали очікуваного результату.
Володимир Зеленський пообіцяв, що не віддасть Росії Донецьку область, адже там мешкають 200 тисяч українців.
Окрім того, у цьому регіоні знаходяться одні з найкращих оборонних позицій.
Президент чудово усвідомлює, що виведення військ відкрило б росіянам шлях у напрямку центру країни.
Як зазначив Зеленський, вибори відбудуться лише після завершення війни, а не під час можливого тимчасового припинення вогню.
Попри це, він поки не знає певне, чи балотуватиметься знову.
