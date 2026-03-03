Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто цинічно бреше, що відсутність транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є замахом на Угорщину, який чинить український лідер Володимир Зеленський. Однак він ігнорує той факт, що нафтогін пошкодила саме країна-агресорка Росія.

Сійярто звинувачує Зеленського у злочинах Путіна

На тлі останніх подій на Близькому Сході глава МЗС Угорщини почав бідкатися через загрози для морської торгівлі.

Петер Сійярто стверджує, що його країні буде дуже важко без російського газогону “Дружба”.

Соратник Віктора Орбана продовжує вигадувати, що нафта не надходить до його країни з політичних причин.

І ця політична причина полягає в тому, що президент Зеленський, президент України, не дозволяє відновити транспортування нафти трубопроводом "Дружба" через рішення, прийняте за рішенням осі Брюссель-Берлін-Київ, яке було узгоджене з партією "Тиса". Це замах на Угорщину, який вчиняє президент Зеленський. Петер Сійярто Глава МЗС Угорщини

Шеф угорської дипломатії також збрехав, що в цьому замаху опозиційна політична сила "Тиса" є спільницею українського лідера.