Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто цинічно бреше, що відсутність транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є замахом на Угорщину, який чинить український лідер Володимир Зеленський. Однак він ігнорує той факт, що нафтогін пошкодила саме країна-агресорка Росія.
Головні тези:
- Команда Орбана продовжує безпідставно звинувачувати Україну у всіх своїх проблемах.
- Сійярто звинувачує Київ, Берлін і Брюссель у змові проти Угорщини.
Сійярто звинувачує Зеленського у злочинах Путіна
На тлі останніх подій на Близькому Сході глава МЗС Угорщини почав бідкатися через загрози для морської торгівлі.
Петер Сійярто стверджує, що його країні буде дуже важко без російського газогону “Дружба”.
Соратник Віктора Орбана продовжує вигадувати, що нафта не надходить до його країни з політичних причин.
Шеф угорської дипломатії також збрехав, що в цьому замаху опозиційна політична сила "Тиса" є спільницею українського лідера.
Петер Сійярто вигадує, "вісь Берлін-Брюссель-Київ" має намір добитися ціни на бензин у 1000 форинтів (2,60 євро) в Угорщині напередодні виборів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-