Угорщина припиняє постачання дизпалива до України — Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".
Головні тези:
- Угорщина припиняє постачання дизпалива до України до відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”.
- Петер Сійярто називає рішення України щодо постачання нафти “суто політичним”.
- Угорщина має стратегічні запаси нафти на 96 днів і замовила перші партії російської нафти для забезпечення постачань.
Угорщина припиняє постачати дизпаливо Україні
Сійярто доповідав на засіданні уряду 18 лютого про ситуацію з постачанням нафти до Угорщини після того, як поставки через нафтопровід "Дружба" перестали надходити.
Він заявив, що постачання нафти досі не відновлене "за рішенням України" та назвав це "суто політичним рішенням".
За словами угорського міністра, країна наразі має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів, тому в короткостроковій перспективі немає причин для занепокоєння.
Раніше Будапешт і Братислава попросили Загреб дозволити постачання нафти РФ до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-