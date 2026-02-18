Угорщина припиняє постачання дизпалива до України — Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Угорщина припиняє постачати дизпаливо Україні

Сійярто доповідав на засіданні уряду 18 лютого про ситуацію з постачанням нафти до Угорщини після того, як поставки через нафтопровід "Дружба" перестали надходити.

Він заявив, що постачання нафти досі не відновлене "за рішенням України" та назвав це "суто політичним рішенням".

Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

За словами угорського міністра, країна наразі має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів, тому в короткостроковій перспективі немає причин для занепокоєння.

Також Сійярто повідомив, що угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть до Угорщини морським шляхом через Хорватію. Поширити

Раніше Будапешт і Братислава попросили Загреб дозволити постачання нафти РФ до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.