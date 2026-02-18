Венгрия прекращает поставки дизтоплива в Украину — Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".
Главные тезисы
- Венгрия приостанавливает поставку дизельного топлива в Украину до восстановления работы нефтепровода “Дружба”.
- Петер Сийярто назвал решение Украины по поставке нефти “чисто политическим”.
- У Венгрии есть стратегические запасы нефти на 96 дней, что обеспечивает безопасность поставок в краткосрочной перспективе.
Венгрия прекращает поставлять дизтопливо в Украину
Сийярто докладывал на заседании правительства 18 февраля о ситуации с поставкой нефти в Венгрию после того, как поставки через нефтепровод "Дружба" перестали поступать.
Он заявил, что поставки нефти до сих пор не возобновлены "по решению Украины" и назвал это "чисто политическим решением".
По словам венгерского министра, у страны сейчас есть стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе нет причин для беспокойства.
Ранее Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.
