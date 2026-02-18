Венгрия прекращает поставки дизтоплива в Украину — Сийярто
Венгрия прекращает поставки дизтоплива в Украину — Сийярто

Сийярто
Источник:  Index

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

  • Венгрия приостанавливает поставку дизельного топлива в Украину до восстановления работы нефтепровода “Дружба”.
  • Петер Сийярто назвал решение Украины по поставке нефти “чисто политическим”.
  • У Венгрии есть стратегические запасы нефти на 96 дней, что обеспечивает безопасность поставок в краткосрочной перспективе.

Сийярто докладывал на заседании правительства 18 февраля о ситуации с поставкой нефти в Венгрию после того, как поставки через нефтепровод "Дружба" перестали поступать.

Он заявил, что поставки нефти до сих пор не возобновлены "по решению Украины" и назвал это "чисто политическим решением".

Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

По словам венгерского министра, у страны сейчас есть стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе нет причин для беспокойства.

Также Сийярто сообщил, что венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортироваться в Венгрию по морскому пути через Хорватию.

Ранее Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.

