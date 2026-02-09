Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддерживает незаконную переправку украинских мужчин через границу, в то же время раскритиковав мобилизацию в Украине.

Сийярто сделал скандальное заявление насчет мобилизации в Украине

Сийярто прокомментировал задержание в Украине гражданина Венгрии, который, по данным следствия, пытался помочь пяти украинским мужчинам нелегально пересечь границу.

По его словам, венгерское консульство в Берегово немедленно предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему в ходе расследования.

Этот случай также ясно показывает: войну нужно закончить как можно скорее, насильственный призыв нужно немедленно прекратить. Петер Сийярто Министр иностранных дел Украины |

Он также утверждает, что многие украинские мужчины пытаются покинуть страну, чтобы избежать призыва, тогда как украинские пограничники, по его словам, принимают все меры для задержания нарушителей.

Днем украинские пограничники заявили о задержании группы мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию. Во время задержания двое правонарушителей пытались скрыться, поэтому пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы вверх.

По данным ГНСУ, гражданин Венгрии выполнял роль проводника и должен был переправить украинцев через границу. По словам задержанных, организаторы схемы планировали получить около 55 тысяч долларов — от 9 до 15 тысяч с каждого "клиента".

Недалеко от границы, возле села Чома, переправщики покинули внедорожник, которым доставляли участников незаконной операции.

Пограничники сообщили полицию о признаках преступления, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу. Правоохранители изъяли автомобиль, денежные средства и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства.

Гражданина Венгрии задержали и сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения — 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,5 млн гривен.