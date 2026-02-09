Сийярто цинично назвал мобилизацию в Украине "насильственным призывом"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддерживает незаконную переправку украинских мужчин через границу, в то же время раскритиковав мобилизацию в Украине.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Венгрии высказал критику по поводу мобилизации в Украине, назвав ее “насильственным призывом”.
- Петер Сийярто поддержал незаконную переправку украинских граждан через границу, вызвав возмущение в украинском обществе.
Сийярто сделал скандальное заявление насчет мобилизации в Украине
Сийярто прокомментировал задержание в Украине гражданина Венгрии, который, по данным следствия, пытался помочь пяти украинским мужчинам нелегально пересечь границу.
По его словам, венгерское консульство в Берегово немедленно предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему в ходе расследования.
Он также утверждает, что многие украинские мужчины пытаются покинуть страну, чтобы избежать призыва, тогда как украинские пограничники, по его словам, принимают все меры для задержания нарушителей.
Днем украинские пограничники заявили о задержании группы мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию. Во время задержания двое правонарушителей пытались скрыться, поэтому пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы вверх.
По данным ГНСУ, гражданин Венгрии выполнял роль проводника и должен был переправить украинцев через границу. По словам задержанных, организаторы схемы планировали получить около 55 тысяч долларов — от 9 до 15 тысяч с каждого "клиента".
Недалеко от границы, возле села Чома, переправщики покинули внедорожник, которым доставляли участников незаконной операции.
Пограничники сообщили полицию о признаках преступления, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу. Правоохранители изъяли автомобиль, денежные средства и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства.
Гражданина Венгрии задержали и сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения — 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,5 млн гривен.
