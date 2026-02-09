Сійярто цинічно назвав мобілізацію в Україні "насильницьким призовом"
Сійярто цинічно назвав мобілізацію в Україні "насильницьким призовом"

Сійярто
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що підтримує незаконне переправлення українських чоловіків через кордон, водночас розкритикувавши мобілізацію в Україні.

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ Угорщини критикує мобілізацію в Україні та називає її 'насильницьким призовом'.
  • Петер Сійярто підтримує незаконне переправлення українських громадян через кордон, що викликає обурення в українському суспільстві.
  • Затримання громадянина Угорщини, який організовував незаконну переправу через кордон, стало приводом для розголосу та критики МОЗ Угорщини.

Сійярто зробив скандальну заяву щодо мобілізації в Україні

Сійярто прокоментував затримання в Україні громадянина Угорщини, який, за даними слідства, намагався допомогти п’ятьом українським чоловікам нелегально перетнути кордон.

За його словами, угорське консульство в Берегові негайно надало затриманому консульський захист і допомагає йому під час розслідування.

Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, насильницький призов потрібно негайно припинити.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Укгорщини

Він також стверджує, що багато українських чоловіків намагаються залишити країну, щоб уникнути призову, тоді як українські прикордонники, за його словами, вживають усіх заходів для затримання порушників.

Дням українські прикордонники заявили про затримання групи чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Під час затримання двоє правопорушників намагалися втекти, тому прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.

За даними ДПСУу, громадянин Угорщини виконував роль провідника і мав переправити українців через кордон. За словами затриманих, організатори схеми планували отримати близько 55 тисяч доларів — від 9 до 15 тисяч з кожного "клієнта".

Неподалік кордону, біля села Чома, переправники залишили позашляховик, яким доставляли учасників незаконної операції.

Прикордонники повідомили поліцію про ознаки злочину, передбаченого статтею щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон. Правоохоронці вилучили автомобіль, грошові кошти та мобільні телефони, які можуть містити докази.

Громадянина Угорщини затримали та повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,5 млн гривень.

