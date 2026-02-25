Словаччина та Угорщина почали використання резервних запасів нафти

Угорщина та Словаччина почали використання своїх резервних запасів нафти на тлі призупинення постачання через трубопровід «Дружба».

Угорщина та Словаччина беруть нафту зі своїх резервних запасів

Про це 25 лютого на брифінгу у Брюсселі сказала речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

І Угорщина, і Словаччина підтвердили, що почали вивільняти свої резервні запаси нафти. Вони зберігаються усіма державами-членами саме для того, щоб впоратися із такими ситуаціями.

За її словами, тривають пошуки альтернативних маршрутів постачання, щоб забезпечити безперервне постачання нафти до відповідних країн.

Вона зазначила, що на даному етапі безпосередньої загрози безпеці постачання ЄС немає, та додала, що Угорщина і Словаччина мають резервні запаси нафти.

Існує альтернативний маршрут постачання, який можуть використовувати Угорщина і Словаччина, і це трубопровід Adria з Хорватії. Поширити

Вона також повідомила, що Хорватія підтвердила, що неросійська сира нафта транспортується трубопроводом Adria до Угорщини та Словаччини.

Додаткові вантажі, за контрактами із MOL Group із неросійською сирою нафтою, надходять до хорватського нафтового термінала. Це гарантуватиме безпеку постачання в Угорщині та Словаччині.

Речниця запевнила, що виконавчий орган ЄС продовжує стежити за ситуацією із безпекою постачання та підтримує тісний зв’язок з усіма відповідними державами-членами, а також з Україною.