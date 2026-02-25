Словаччина та Угорщина почали використання резервних запасів нафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Словаччина та Угорщина почали використання резервних запасів нафти

трубопровід
Джерело:  Укрінформ

Угорщина та Словаччина почали використання своїх резервних запасів нафти на тлі призупинення постачання через трубопровід «Дружба».

Головні тези:

  • Угорщина та Словаччина активували свої резервні запаси нафти внаслідок призупинення постачання через трубопровід «Дружба».
  • Обидві країни шукають альтернативні маршрути постачання для забезпечення безперервного постачання нафти.

Угорщина та Словаччина беруть нафту зі своїх резервних запасів

Про це 25 лютого на брифінгу у Брюсселі сказала речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

І Угорщина, і Словаччина підтвердили, що почали вивільняти свої резервні запаси нафти. Вони зберігаються усіма державами-членами саме для того, щоб впоратися із такими ситуаціями.

За її словами, тривають пошуки альтернативних маршрутів постачання, щоб забезпечити безперервне постачання нафти до відповідних країн.

Вона зазначила, що на даному етапі безпосередньої загрози безпеці постачання ЄС немає, та додала, що Угорщина і Словаччина мають резервні запаси нафти.

Існує альтернативний маршрут постачання, який можуть використовувати Угорщина і Словаччина, і це трубопровід Adria з Хорватії.

Вона також повідомила, що Хорватія підтвердила, що неросійська сира нафта транспортується трубопроводом Adria до Угорщини та Словаччини.

Додаткові вантажі, за контрактами із MOL Group із неросійською сирою нафтою, надходять до хорватського нафтового термінала. Це гарантуватиме безпеку постачання в Угорщині та Словаччині.

Речниця запевнила, що виконавчий орган ЄС продовжує стежити за ситуацією із безпекою постачання та підтримує тісний зв’язок з усіма відповідними державами-членами, а також з Україною.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина припиняє постачання дизпалива до України — Сійярто
Сіяйрто
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина заблокувала кредит ЄС для України на суму 90 млрд євро — інсайдери
Угорщина
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина раптово дала задній хід після погроз Україні
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?