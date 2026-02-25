Словакия и Венгрия приступили к использованию резервных запасов нефти

Венгрия и Словакия приступили к использованию своих резервных запасов нефти на фоне приостановки поставок через трубопровод «Дружба».

Венгрия и Словакия берут нефть из своих резервных запасов

Об этом 25 февраля на брифинге в Брюсселе сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

И Венгрия и Словакия подтвердили, что начали высвобождать свои резервные запасы нефти. Они сохраняются всеми государствами-членами для того, чтобы справиться с такими ситуациями.

По ее словам, продолжаются поиски альтернативных маршрутов поставки, чтобы обеспечить непрерывные поставки нефти в соответствующие страны.

Она отметила, что на данном этапе непосредственной угрозы безопасности поставок ЕС нет и добавила, что Венгрия и Словакия имеют резервные запасы нефти.

Есть альтернативный маршрут поставки, который могут использовать Венгрия и Словакия, и это трубопровод Adria из Хорватии. Поделиться

Она также сообщила, что Хорватия подтвердила, что нероссийская сырая нефть транспортируется по трубопроводу Adria в Венгрию и Словакию.

Дополнительные грузы по контрактам с MOL Group с нероссийской сырой нефтью поступают в хорватский нефтяной терминал. Это гарантирует безопасность поставок в Венгрии и Словакии.

Спикер заверил, что исполнительный орган ЕС продолжает следить за ситуацией с безопасностью поставок и поддерживает тесную связь со всеми соответствующими государствами-членами, а также с Украиной.