Словакия и Венгрия приступили к использованию резервных запасов нефти

Венгрия и Словакия приступили к использованию своих резервных запасов нефти на фоне приостановки поставок через трубопровод «Дружба».
Главные тезисы
- Венгрия и Словакия приступили к использованию своих резервных запасов нефти в результате приостановки поставок через трубопровод «Дружба».
- Обе страны ищут альтернативные маршруты поставок для обеспечения непрерывной поставки нефти.
Венгрия и Словакия берут нефть из своих резервных запасов
Об этом 25 февраля на брифинге в Брюсселе сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
И Венгрия и Словакия подтвердили, что начали высвобождать свои резервные запасы нефти. Они сохраняются всеми государствами-членами для того, чтобы справиться с такими ситуациями.
По ее словам, продолжаются поиски альтернативных маршрутов поставки, чтобы обеспечить непрерывные поставки нефти в соответствующие страны.
Она отметила, что на данном этапе непосредственной угрозы безопасности поставок ЕС нет и добавила, что Венгрия и Словакия имеют резервные запасы нефти.
Она также сообщила, что Хорватия подтвердила, что нероссийская сырая нефть транспортируется по трубопроводу Adria в Венгрию и Словакию.
Дополнительные грузы по контрактам с MOL Group с нероссийской сырой нефтью поступают в хорватский нефтяной терминал. Это гарантирует безопасность поставок в Венгрии и Словакии.
Спикер заверил, что исполнительный орган ЕС продолжает следить за ситуацией с безопасностью поставок и поддерживает тесную связь со всеми соответствующими государствами-членами, а также с Украиной.
