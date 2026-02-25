Словакия и Венгрия приступили к использованию резервных запасов нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Словакия и Венгрия приступили к использованию резервных запасов нефти

нефть
Читати українською
Источник:  Укринформ

Венгрия и Словакия приступили к использованию своих резервных запасов нефти на фоне приостановки поставок через трубопровод «Дружба».

Главные тезисы

  • Венгрия и Словакия приступили к использованию своих резервных запасов нефти в результате приостановки поставок через трубопровод «Дружба».
  • Обе страны ищут альтернативные маршруты поставок для обеспечения непрерывной поставки нефти.

Венгрия и Словакия берут нефть из своих резервных запасов

Об этом 25 февраля на брифинге в Брюсселе сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

И Венгрия и Словакия подтвердили, что начали высвобождать свои резервные запасы нефти. Они сохраняются всеми государствами-членами для того, чтобы справиться с такими ситуациями.

По ее словам, продолжаются поиски альтернативных маршрутов поставки, чтобы обеспечить непрерывные поставки нефти в соответствующие страны.

Она отметила, что на данном этапе непосредственной угрозы безопасности поставок ЕС нет и добавила, что Венгрия и Словакия имеют резервные запасы нефти.

Есть альтернативный маршрут поставки, который могут использовать Венгрия и Словакия, и это трубопровод Adria из Хорватии.

Она также сообщила, что Хорватия подтвердила, что нероссийская сырая нефть транспортируется по трубопроводу Adria в Венгрию и Словакию.

Дополнительные грузы по контрактам с MOL Group с нероссийской сырой нефтью поступают в хорватский нефтяной терминал. Это гарантирует безопасность поставок в Венгрии и Словакии.

Спикер заверил, что исполнительный орган ЕС продолжает следить за ситуацией с безопасностью поставок и поддерживает тесную связь со всеми соответствующими государствами-членами, а также с Украиной.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия прекращает поставки дизтоплива в Украину — Сийярто
Сийярто
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро — инсайдеры
Венгрия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия внезапно дала задний ход после угроз Украине
Команда Орбана отказалась от своих угроз Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?