Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро — инсайдеры

Блокировка кредита от ЕС ставит под угрозу одобрение программы МВФ на 8 млрд дол.
Главные тезисы
- Венгрия заблокировала согласованный заем ЕС для Украины на 90 млрд евро, что может помешать получению кредитной программы МВФ на 8 млрд долларов.
- Блокирование кредита от ЕС ставит под вопрос реализацию помощи для Украины со стороны Евросоюза и МВФ, требуя единодушного решения всех стран-членов.
Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины: что дальше
Венгрия заблокировала согласованный заем ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро, сообщает Finanсial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным собеседников журналистов, 20 февраля посол Венгрии в ЕС высказал возражение против того, чтобы блок одолжил эту сумму для Украины, выпустив долговые обязательства, гарантированные бюджетом ЕС.
При этом журналисты отметили, что для выделения займа Украине необходима поддержка всех государств-членов блока.
FT напоминает, что кредит был согласован в декабре 2025 лидерами ЕС. Венгрия и Словакия не возразили против этого решения при условии, что они не будут нести ответственность за погашение кредита, гарантированного другими кредитами.
Однако для того, чтобы Европейская комиссия могла использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствований и предоставления займов Украине, все еще необходимо единодушное решение.
