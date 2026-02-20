Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро — инсайдеры

Блокировка кредита от ЕС ставит под угрозу одобрение программы МВФ на 8 млрд дол.

Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины: что дальше

Венгрия заблокировала согласованный заем ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро, сообщает Finanсial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников журналистов, 20 февраля посол Венгрии в ЕС высказал возражение против того, чтобы блок одолжил эту сумму для Украины, выпустив долговые обязательства, гарантированные бюджетом ЕС.

При этом журналисты отметили, что для выделения займа Украине необходима поддержка всех государств-членов блока.

Издание добавляет, что блокирование займа ЕС для Украины Венгрией может поставить под угрозу и утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины на 8 миллиардов долларов. Поделиться

FT напоминает, что кредит был согласован в декабре 2025 лидерами ЕС. Венгрия и Словакия не возразили против этого решения при условии, что они не будут нести ответственность за погашение кредита, гарантированного другими кредитами.