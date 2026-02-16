Венгрия и Словакия планируют договориться с Хорватией о транзите российской нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Венгрия и Словакия планируют договориться с Хорватией о транзите российской нефти

нефть
Read in English
Читати українською

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.

Главные тезисы

  • Венгрия и Словакия инициируют транзит российской нефти через Хорватию из-за остановки поставок через Украину.
  • Целью инициативы является обеспечение безопасности энергоснабжения обеих стран.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность разрешения транзита российской нефти через нефтепровод Adria.

Венгрия и Словакия обратились в Хорватию из-за нефти РФ

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия и Словакия совместно боролись за то, чтобы обе страны могли покупать дешевую нефть из России из-за нефтепровода "Дружба".

Это освобождение от санкций также предполагает, что если транспортировка по нефтепроводу станет невозможной, мы сможем получать российскую нефть по морю.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Он также цинично утверждает, что украинцы не возобновляют поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим соображениям.

Сийярто вместе с министершей экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо хорватскому министру экономики Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria в соответствии с правилами Брюсселя.

Безопасность энергоснабжения любой страны не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что хорваты, в отличие от Украины, не будут рисковать безопасностью поставки нефти в Венгрию и Словакию по политическим соображениям.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто набросился на ЕС из-за решения "Коалиции желающих" в отношении Украины
Сийярто
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Вы начали вмешиваться в наши выборы!". Сийярто цинично набросился на Украину
Сийярто
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто цинично назвал мобилизацию в Украине "насильственным призывом"
Сийярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?