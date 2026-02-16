Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.

Венгрия и Словакия обратились в Хорватию из-за нефти РФ

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия и Словакия совместно боролись за то, чтобы обе страны могли покупать дешевую нефть из России из-за нефтепровода "Дружба".

Это освобождение от санкций также предполагает, что если транспортировка по нефтепроводу станет невозможной, мы сможем получать российскую нефть по морю. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Он также цинично утверждает, что украинцы не возобновляют поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим соображениям.

Сийярто вместе с министершей экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо хорватскому министру экономики Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria в соответствии с правилами Брюсселя.