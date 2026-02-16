Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.
Главные тезисы
- Венгрия и Словакия инициируют транзит российской нефти через Хорватию из-за остановки поставок через Украину.
- Целью инициативы является обеспечение безопасности энергоснабжения обеих стран.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность разрешения транзита российской нефти через нефтепровод Adria.
Венгрия и Словакия обратились в Хорватию из-за нефти РФ
Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия и Словакия совместно боролись за то, чтобы обе страны могли покупать дешевую нефть из России из-за нефтепровода "Дружба".
Он также цинично утверждает, что украинцы не возобновляют поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим соображениям.
Сийярто вместе с министершей экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо хорватскому министру экономики Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria в соответствии с правилами Брюсселя.
Безопасность энергоснабжения любой страны не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что хорваты, в отличие от Украины, не будут рисковать безопасностью поставки нефти в Венгрию и Словакию по политическим соображениям.
