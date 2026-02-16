Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт і Братислава попросили Загреб дозволити постачання нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.

Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії через нафту РФ

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Міністр закордонних справ Угощини Петер Сійярто зазначив, що Угорщина та Словаччина спільно боролися за те, щоб обидві країни могли купувати дешеву нафту з Росії через нафтопровід "Дружба".

Це звільнення від санкцій також передбачає, що якщо транспортування нафтопроводом стане неможливим, ми зможемо отримувати російську нафту морем. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Він також цинічно стверджує, що українці не відновлюють постачання нафти нафтопроводом "Дружба" з політичних міркувань.

Сійярто разом з міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою написали листа хорватському міністру економіки Анте Шушняру з проханням негайно дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria відповідно до правил Брюсселя.