Проблемы с транзитом российской нефти в Венгрию нанесены именно ударами России по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", на которые Будапешт публично не реагирует.
Главные тезисы
- Венгрия не реагирует на удары России по нефтепроводу "Дружба", что привело к проблемам с транзитом российской нефти в стране.
- Будапешт не обращает внимание на целенаправленные удары по инфраструктуре нефтепровода, поддерживая двойные стандарты и вызывая вопросы о надежности России как поставщика нефти.
Двойные стандарты. Венгрия не реагирует на удары РФ по нефтепроводу "Дружба"
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.
Он отметил, что инфраструктура трубопровода "Дружба" горит именно после последнего целенаправленного российского удара 27 января, остановившего транзит нефти.
Кстати, Венгрия не выразила России ни одного протеста по этому поводу. Они даже не могли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде.
We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026
We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl
По его словам, Москва перестала быть надежным поставщиком нефти как раз с момента начала агрессии против Украины.
