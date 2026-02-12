Венгрия молчит после ударов России по нефтепроводу "Дружба" — Сибига
Категория
Политика
Дата публикации

Венгрия молчит после ударов России по нефтепроводу "Дружба" — Сибига

Андрей Сибига
Сибига
Read in English
Читати українською

Проблемы с транзитом российской нефти в Венгрию нанесены именно ударами России по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", на которые Будапешт публично не реагирует.

Главные тезисы

  • Венгрия не реагирует на удары России по нефтепроводу "Дружба", что привело к проблемам с транзитом российской нефти в стране.
  • Будапешт не обращает внимание на целенаправленные удары по инфраструктуре нефтепровода, поддерживая двойные стандарты и вызывая вопросы о надежности России как поставщика нефти.

Двойные стандарты. Венгрия не реагирует на удары РФ по нефтепроводу "Дружба"

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.

Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба". Мы можем лишь посоветовать им обратиться с этими фотографиями к своим друзьям в Москве.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Он отметил, что инфраструктура трубопровода "Дружба" горит именно после последнего целенаправленного российского удара 27 января, остановившего транзит нефти.

Кстати, Венгрия не выразила России ни одного протеста по этому поводу. Они даже не могли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде.

По его словам, Москва перестала быть надежным поставщиком нефти как раз с момента начала агрессии против Украины.

И эта агрессия является причиной всех проблем. К сожалению, лет такой реальности не хватило правительству Виктора Орбана (премьера Венгрии — ред.), чтобы понять это и диверсифицировать поставки. Мы предлагаем им открыть глаза.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан угрожает не пускать Украину в ЕС 100 лет — Сибига жестко отреагировал
Андрей Сибига
Сибига
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Война РФ против Украины стала провалом для Путина — Сибига
Андрей Сибига
Сибига
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский террор против Украины угрожает Европе ядерной аварией — Сибига
Андрей Сибига
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?