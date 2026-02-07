Российский террор против Украины угрожает Европе ядерной аварией — Сибига

Глава МИД Андрей Сибига призвал мировое сообщество принять меры против российского террора, ставящего весь европейский континент под угрозу ядерной аварии.

Сибига призвал мир остановить террор РФ против Украины

Об этом министр написал 7 февраля в соцсети Х.

Он отметил, что в последнее время Россия усилила атаки на украинскую ядерную энергетическую систему, что создает прямую опасность ядерной аварии. По словам Сибиги, аварии не произошло только благодаря профессионализму украинских специалистов по ядерной энергетике.

Министр сообщил, что недавние атаки России заставляют три действующих атомных электростанции Украины снижать мощность, иногда запускать автоматическое аварийное отключение, уменьшать производство или отключать блоки — и каждая такая ситуация является прямой угрозой.

Кроме того, МАГАТЭ недавно зафиксировало многочисленные пролеты дронов вблизи объектов в Ровно и Хмельницком, что классифицируется как значительная угроза безопасности.

Российский террор ставит всю Европу под угрозу ядерной аварии — партнеры и СМИ должны обратить на это внимание и принять меры, чтобы остановить ядерных террористов в Москве. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Russian terror puts all of Europe at risk of a nuclear incident—partners and media need to pay attention and act now to stop nuclear terrorists in Moscow.



Russia has recently intensified attacks on the Ukrainian nuclear energy system, creating a direct risk of a nuclear… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 7, 2026

По его словам, решения уже готовы: это санкции против "Росатома", поправки в Устав МАГАТЭ, предложенные Украиной, и усиление противовоздушной обороны для украинских защитников, чтобы предотвратить удары России по ядерной энергетической системе.