Российский террор против Украины угрожает Европе ядерной аварией — Сибига
Российский террор против Украины угрожает Европе ядерной аварией — Сибига

Андрей Сибига
Сибига
Глава МИД Андрей Сибига призвал мировое сообщество принять меры против российского террора, ставящего весь европейский континент под угрозу ядерной аварии.

Главные тезисы

  • Российский террор усиливается против Украины, угрожая возможной ядерной аварией, которая может затронуть всю Европу.
  • МИД Украины призывает мировое сообщество принять срочные меры для предотвращения катастрофы и остановки российского террора.

Сибига призвал мир остановить террор РФ против Украины

Об этом министр написал 7 февраля в соцсети Х.

Он отметил, что в последнее время Россия усилила атаки на украинскую ядерную энергетическую систему, что создает прямую опасность ядерной аварии. По словам Сибиги, аварии не произошло только благодаря профессионализму украинских специалистов по ядерной энергетике.

Министр сообщил, что недавние атаки России заставляют три действующих атомных электростанции Украины снижать мощность, иногда запускать автоматическое аварийное отключение, уменьшать производство или отключать блоки — и каждая такая ситуация является прямой угрозой.

Кроме того, МАГАТЭ недавно зафиксировало многочисленные пролеты дронов вблизи объектов в Ровно и Хмельницком, что классифицируется как значительная угроза безопасности.

Российский террор ставит всю Европу под угрозу ядерной аварии — партнеры и СМИ должны обратить на это внимание и принять меры, чтобы остановить ядерных террористов в Москве.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

По его словам, решения уже готовы: это санкции против "Росатома", поправки в Устав МАГАТЭ, предложенные Украиной, и усиление противовоздушной обороны для украинских защитников, чтобы предотвратить удары России по ядерной энергетической системе.

