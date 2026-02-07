Російський терор проти України загрожує Європі ядерною аварією — Сибіга
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський терор проти України загрожує Європі ядерною аварією — Сибіга

Андрій Сибіга
Сибіга
Read in English

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав світову спільноту вжити заходів проти російського терору, який ставить весь європейський континент під загрозу ядерної аварії.

Головні тези:

  • Російський терор проти України посилюється, що ставить під загрозу не лише країну, а й всю Європу через можливість ядерної аварії.
  • За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Росія активно атакує українську ядерну енергетичну систему, що потребує термінових заходів для запобігання катастрофі.

Сибіга закликав світ зупинити терор РФ проти України

Про це міністр написав 7 лютого в соцмережі Х.

Він зауважив, що останнім часом Росія посилила атаки на українську ядерну енергетичну систему, що створює пряму загрозу ядерної аварії. За словами Сибіги, аварії не сталося лише завдяки професіоналізму українських фахівців з ядерної енергетики.

Міністр повідомив, що нещодавні атаки Росії змушують три діючі атомні електростанції України знижувати потужність, іноді запускати автоматичне аварійне відключення, зменшувати виробництво або відключати блоки — і кожна така ситуація є прямою загрозою.

Крім того, МАГАТЕ нещодавно зафіксувало численні прольоти дронів поблизу об'єктів у Рівному та Хмельницькому, що класифікується як значна загроза безпеці.

Російський терор ставить всю Європу під загрозу ядерної аварії — партнери та ЗМІ повинні звернути на це увагу і вжити заходів, щоб зупинити ядерних терористів у Москві.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

За його словами, рішення вже готові: це санкції проти "Росатома", поправки до Статуту МАГАТЕ, запропоновані Україною, та посилення протиповітряної оборони для українських захисників, щоб запобігти ударам Росії по ядерній енергетичній системі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан погрожує не пускати Україну до ЄС 100 років — Сибіга жорстко відреагував
Андрій Сибіга
Сибіга жорстко поставив Орбана на місце
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Росія продовжує вбивати". Сибіга жорстко відреагував на скандальну пропозицію президента ФІФА
МЗС України
Сибіга
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війна РФ проти України стала провалом для Путіна — Сибіга
Андрій Сибіга
Сибіга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?