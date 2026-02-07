Російський терор проти України загрожує Європі ядерною аварією — Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав світову спільноту вжити заходів проти російського терору, який ставить весь європейський континент під загрозу ядерної аварії.
Головні тези:
- Російський терор проти України посилюється, що ставить під загрозу не лише країну, а й всю Європу через можливість ядерної аварії.
- За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Росія активно атакує українську ядерну енергетичну систему, що потребує термінових заходів для запобігання катастрофі.
Сибіга закликав світ зупинити терор РФ проти України
Про це міністр написав 7 лютого в соцмережі Х.
Він зауважив, що останнім часом Росія посилила атаки на українську ядерну енергетичну систему, що створює пряму загрозу ядерної аварії. За словами Сибіги, аварії не сталося лише завдяки професіоналізму українських фахівців з ядерної енергетики.
Міністр повідомив, що нещодавні атаки Росії змушують три діючі атомні електростанції України знижувати потужність, іноді запускати автоматичне аварійне відключення, зменшувати виробництво або відключати блоки — і кожна така ситуація є прямою загрозою.
Крім того, МАГАТЕ нещодавно зафіксувало численні прольоти дронів поблизу об'єктів у Рівному та Хмельницькому, що класифікується як значна загроза безпеці.
За його словами, рішення вже готові: це санкції проти "Росатома", поправки до Статуту МАГАТЕ, запропоновані Україною, та посилення протиповітряної оборони для українських захисників, щоб запобігти ударам Росії по ядерній енергетичній системі.
