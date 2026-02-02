"Росія продовжує вбивати". Сибіга жорстко відреагував на скандальну пропозицію президента ФІФА

Росія продовжує вбивати мирних громадян України і не бажає припиняти війну. За таких обставин не може бути і мови про повернення російських команд до міжнародного футболу, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга жорстко відреагував на пропозицію президента ФІФА повернути у чемпіонати російські команди

679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол — Росія їх убила. І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Попри те, що Росія не припинила війну.

На переконання глави МЗС, "майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року".

Українська асоціація футболу у своїй заяві закликає ФІФА та її президента Джанні Інфантіно не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна РФ проти України:

Військові дії на території України тривають, ситуація не покращилась, атаки руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирного населення. Росіяни продовжують наступати на лінії зіткнення. Поширити

Крім того, відзначається, що через постійні обстріли населених пунктів по всій території країни мільйони українців залишаються без світла, води і тепла.

Ми не погоджуємось із твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. Потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань.

Раніше президент ФІФА Інфантіно виступив за повернення російських команд, бо, на його думку, санкції проти російських футболістів "принесли ще більше розчарування і ненависті".